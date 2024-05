Amici 23, per Holden il regalo più grande e atteso. Al cantante di “Randagi” e “Ossidiana” è arrivato poco fa un importante attestato di stima e apprezzamento da parte di un big assoluto della musica italiana. Si tratta di un gesto che renderebbe orgoglioso qualsiasi artista che muove i primi passi nel mondo della musica e che sicuramente darà maggiore spinta alla carriera dell’ex alunno del talent show di Maria De Filippi.

L’ultima edizione di Amici è andata in archivio il 18 maggio 2024. Come sa bene il pubblico, a trionfare quest’anno è stata Sarah Toscano. La cantante arrivata ai provini da Vigevano ha scalzato tutti. Holden, il cui vero nome è Joseph Carta, è stato comunque uno dei protagonisti indiscussi di questa stagione. Per lui c’è stata comunque la soddisfazione di essere arrivato in finale. Holden ha ricevuto inoltre il premio che viene assegnato dalle radio. Mentre il suo nuovo Ep omonimo (“Joseph”) è già in cima a tutte le classifiche.

Amici 23, la soddisfazione più grande per Holden è arrivata adesso

Adesso per Joseph arriva forse il regalo più bello. Poco fa sul proprio profilo Instagram Laura Pausini ha condiviso una storia per promuovere il nuovo disco di Holden. Disco dove insieme a Holden canta anche Sarah Toscano. Una collaborazione che ha alimentato le voci su una possibile relazione tra Joseph e la vincitrice di Amici.

La regina della musica pop italiana ha sorpreso tutti. È noto infatti che tra Holden e la Pausini ci sia un legame particolare, Joseph infatti è il figlio di Paolo Carta, chitarrista e compagno da undici anni di Laura, con la quale ha avuto anche una bambina. Pausini però finora non aveva mai fatto gesti o dichiarazioni su Holden, forse per non condizionare la gara o comunque per non alimentare illazioni.

Adesso che Amici 23 è terminato Laura Pausini non si è trattenuta. Il gesto non è scontato come si potrebbe immaginare. E sicuramente avrà fatto piacere al giovane cantante che sui social è stato attaccato spesso dagli haters nel corso di questi mesi proprio per il fatto di venire da una famiglia tanto importante all’interno della musica italiana. Lui però non ha mai replicato e ha sempre parlato con il lavoro.

Joseph Carta non ha avuto tempo di riposare dopo la fine di Amici Il cantante ha già un calendario fitto di impegni. A novembre partirà il suo tour in giro per l’Italia, intanto è in giro per centro commerciali con esibizioni e incontri con i fan. I primi instore che si sono svolti a Roma, Modena, Lodi sono stati un successo. E andranno avanti fino ai primi di giugno.