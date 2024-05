Continua l’ascesa degli ex allievi di Amici 23 e, anzi, è sempre più rapida. Soprattutto per finalisti e vincitrice che, lo ricordiamo, è Sarah Toscano. In questi giorni sono tutti presi tra appuntamenti, instore e interviste e proprio questo fine settimana vedremo alcuni di loro anche a Verissimo. E poi, questo riguarda i cantanti, l’uscita degli album. Venerdì 24 maggio 2024, è uscito l’EP di Holden, dal titolo Joseph che, tra l’altro, è il suo vero nome.

L’attesa era tanta anche perché il cantautore ha lanciato il suo lavoro con una settimana in ritardo rispetto ai suoi colleghi della finale di Amici 23. Ma tornando all’EP, ovviamente i suoi fan si sono messi immediatamente all’ascolto. E sono subito rimasti sorpresi nell’ascoltare Ossidiana. Verso la fine del brano, infatti, si sente una voce femminile che canta solo poche parole “fuori è buio come l’ossidiana” seguita da una risata.

Leggi anche: “Ecco dove lo vedremo”. Amici 23, per Holden arriva la svolta della vita: alla fine ce l’ha fatta





Holden e Sarah, fan impazziti dopo Amici 23

Per molti appassionati di Amici 23, quella voce femminile che dice ‘fuori è buio come l’ossidiana‘ appartiene proprio a Sarah Toscano. E questo in effetti spiegherebbe i ringraziamenti di Holden alla vincitrice del talent nel booklet del disco: “Per il supporto e l’ispirazione: George R.R. Martin, Christopher Nolan, Sarah Toscano“.

Nessuna conferma, al momento, da parte dei diretti interessati ma chi è convinto da tempo che tra i due ex allievi ci sia un flirt segreto sono letteralmente impazziti sui social. E infatti stanno cercando anche delle correlazioni tra le parole del brano e il rapporto tra i cantanti.

allora ecco perché ha ringraziato sarah nell’ep perché c’è anche la sua voce ( bellissima ossidiana) pic.twitter.com/qbC67m3okw — ines__ (@nontelosospiega) May 23, 2024

la voce femminile in ossidiana è palesemente di sarah DIO MIO LA MENTE DI QUELL UOMO pic.twitter.com/sxT2E4T56p — luna🌙 (@lunaxtpwk) May 23, 2024

mia onestissima reazione quando è partita la voce di sarah in ossidiana #amici23

pic.twitter.com/Fy4YlopfF3 — sof ⁹¹ (@1F1C0ULDFLY_) May 23, 2024

In molti hanno notato che il testo di Ossidiana, tra le altre cose, è simile a quello de L’ultima volta, una canzone dell’EP di Sarah Toscano. Insomma, tutti vogliono sapere se Sarah e Holden sono davvero solo amici oppure qualcosa di più, nonostante entrambi abbiano più volte ribadito un rapporto di affetto e stima reciproca in questi giorni.