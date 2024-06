Estate in diretta, è finita un’altra settimana ma in modo decisamente inaspettato e soprattutto triste. Non è stato per niente semplice per Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini affrontare casi di cronaca ma anche argomenti più leggeri, come i look delle star e in particolare le polemiche per gli outfit di Elodie e altre celebrità, e intervistare gli ospiti: venerdì 14 giugno è stata una giornata difficile e per tutta la squadra del programma.

Sul finire della puntata che chiude anche la settimana, la coppia di conduttori ha cambiato tono. Sono sembrati scossi e, prima di salutare i telespettatori, ci hanno tenuto a spiegare: “Però in questo ultimo minuto permetteteci di dire una cosa non facile. Per noi è stata una puntata molto difficile, per tutta la squadra di Estate in Diretta. Questa è stata una giornata drammatica“, ha detto con la voce rotta Nunzia De Girolamo.

Leggi anche: “Sul Nove con lo storico programma”. Colpo grosso per Amadeus, dopo I soliti ignoti porta via uno degli show più amati





Lutto e Estate in diretta, “giornata drammatica”

Quindi ha preso la parola Semprini: “Oggi poi è stata una giornata particolare. Oggi era la giornata dedicata ai bambini dell’azienda. Cioè i bambini venivano qua a vedere il lavoro delle mamme e dei papà. Dunque una giornata festosa, invece per noi è stata una giornata drammatica“.

“Esatto – ha continuato la De Girolamo -, è stata una brutta giornata perché ci ha lasciato il giovane figlio di Elena Martelli. Proprio in questa giornata devo dire che per noi, per tutta la squadra è stato durissimo. Quindi noi volevamo ringraziare tutta la squadra, ma soprattutto vogliamo mandare un grosso abbraccio ad Elena e a suo marito Gianluca”.

ANTEPRIMA della DECIMA PUNTATA di "ESTATE IN DIRETTA", con @N_DeGirolamo e @gianlusempri, che introducono i vari argomenti da trattare. DIOSCURI#NunziaDeGirolamo#EstateInDiretta pic.twitter.com/7WBbA3Gobf — Gerry Galdieri 1 (@GerryGaldieri1) June 14, 2024

Tutta la squadra di Estate in diretta in lutto per la collega, che ha perso il figlio di soli 20 anni. “Bernardo era un ragazzo bellissimo, aveva solo 20 anni. Questa è una vicenda che ci ha colpito molto, com’è normale che sia. E quindi noi mandiamo ancora un abbraccio ad Elena e Gianluca e non ci sono più parole. Con voi invece ci vediamo lunedì prossimo“, la chiusa del conduttore.