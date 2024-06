Amadeus sul Nove, il terremoto continua. Come se non fossero bastate le polemiche sull’addio alla Rai del popolare conduttore, con il botta e risposta al suo ex agente Lucio Presta, le ultime notizie hanno aggiunto dettagli inediti. Stavolta dal punto di vista dei contenuti. Perché oltre a privare la Rai di uno dei suoi uomini di punta Amadeus si è portato sul Nove pure il programma top “Soliti ignoti“.

Adesso si iniziano a conoscere anche i piani di Discovery sul suo gioiello di conduttore. L’azienda punta forte per i prossimi quattro anni su Amadeus col quale sta progettando la stagione che vedrà sicuramente i “Soliti Ignoti” come show di punta. Poi ci sono idee su altri format e tra questi c’è l’inatteso ritorno di un programma storico. Lo anticipa Davide Maggio…

Amadeus e l’ambizioso progetto sul programma storico

Già in passato Amadeus come direttore artistico ha saputo rinnovare un programma storico come il Festival di Sanremo, chiedendo anche consiglio a Pippo Baudo. Ora sotto l’egida della Warner Bros Discovery il conduttore starebbe per ‘mettere le mani’ su uno dei titoli più conosciuti della televisione italiana. Parliamo del ritorno in video de “La Corrida“, lo show portato alla ribalta dall’indimenticato Corrado.

Lo storico programma di Corrado potrebbe sbarcare sul Nove rinnovato e ringiovanito. Amadeus potrebbe riuscire laddove ha fallito il reboot di Carlo Conti, interrotto – e mai più ripreso – nel difficile periodo della pandemia. “Banijay scalpita – scrive Davide Maggio – e ci sta già mettendo mano portandosi avanti, sebbene il semaforo verde non sia ancora arrivato. Del resto, c’è anche un’altra grossa casa di produzione intenzionata ad accaparrarsi il binomio Amadeus-Nove, Fremantle. Da mesi i giornali parlano di X Factor, il cui trasloco non potrebbe comunque avvenire nell’immediato. Si vaglia anche altro”.

Poi arriva anche una smentita: “L’esordio in prima serata di Amadeus sul Nove dovrebbe in ogni caso avvenire in autunno con una novità ancora top secret. Quello che possiamo aggiungere con certezza è che, contrariamente ai rumors trapelati, non ci sarà nessun Capodanno nelle mani della coppia Amadeus-Morandi sul Nove”.

