Amadeus e Giovanna Civitillo, arriva la ‘separazione‘. Come molti sanno il conduttore e l’ex ballerina formano una coppia molto affiatata. Una storia d’amore lunga 20 anni i cui frutti hanno portato un figlio, Josè Alberto, che oggi ha 15 anni. I due si sono conosciuti quando lei ha lavorato a “L’Eredità” che era condotto dal dj e showman. Si sono sposati nel 2009.

“Non me lo aspettavo – ha raccontato Giovanna Civitillo a Verissimo – ma è nato l’amore con la A maiuscola. Ero molto timorosa e rispettosa dei ruoli, ma con lui mi sono sciolta. Amadeus mi ha inviato un bigliettino per bere un caffè insieme. Io ho accettato e, riaccompagnandomi a casa, ha provato a baciarmi. Al momento, mi sono tirata indietro, ma poi ci siamo rivisti ed è nata la nostra storia. Con lui ho conosciuto l’amore vero”. Adesso, però, arriva una grande novità per loro.

Amadeus trasloca sul Nove, Giovanna resta in Rai

Per la prima volta Amadeus e Giovanna Civitillo si separano. Ovviamente parliamo dal punto di vista professionale e non certo sentimentale. La coppia è affiatatissima e innamorata. Ma Ama ha deciso di lasciare la televisione pubblica per approdare su Discovery, Canale Nove, dove gli verrà affidato un ruolo centrale e non solo come conduttore. Sua moglie, invece, resta alla Rai.

È stata la stessa Antonella Clerici a rivelarlo nell’ultima puntata di “È sempre mezzogiorno” dove Giovanna Civitillo è ospite fisso: “Siamo arrivati all’esame finale, bisogna vedere se Giovanna sarà promossa, bocciata o… rimandata a settembre!“. Poi è stato il momento della ricetta, sotto la supervisione dello chef Daniele Persegani.

Effettivamente, come riportato da Nuovo Tv, Giovanna Civitillo non ha eseguito la ricetta alla perfezione, ma in studio si scherza e ci si dà l’arrivederci alla prossima stagione. “Io la voglio rivedere a settembre!”, il giudizio dello chef. “Per noi invece sei assolutamente promossa” le parole di Antonella Clerici. E Giovanna promette: “Studierò di più“.

