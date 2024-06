Amadeus, ormai sbarcato sul Nove, è riuscito a portare via alla Rai uno dei programmi di punta del’access time. La Rai ha lasciato scadere i diritti del format che ha è stato acquistato dal gruppo Warner, quello del Canale Nove. E così Amadeus tornerà in televisione con un programma di punta, già rodato e che sicuramente ruberà una buona fetta di pubblico a Rai Uno, dove probabilmente andrà in onda Affari Tuoi con Stefano De Martino.

Un errore clamoroso, quello della Rai, che ha portato UsigRai a intervenire con un durissimo comunicato: “Se Amadeus lascia la Rai e si porta via anche i format di successo, il problema per l’azienda non è di poco conto. In ballo ci sono contratti pubblicitari e pubblico che potrebbero insieme cambiare canale”, si legge nella nota dell’organizzazione sindacale rivolta ai giornalisti della Rai, servizio pubblico radiotelevisivo italiano.

Amadeus porta via alla Rai il programma Soliti Ignoti: in onda su Canale Nove

“Eppure a viale Mazzini fanno finta di niente e i vertici, vecchi e nuovi allo stesso tempo, si mostrano gaudenti firmare nuovi contratti plurimilionari mentre dall’altra parte disdettano accordi sindacali o provano a sottoscriverne di nuovi senza aver messo nel conto alcuna valutazione relativa a un piano industriale del quale ancora non sono misurate le ricadute sull’organizzazione del lavoro e sui conti dell’azienda. A poco valgono le generiche rassicurazioni dei vertici in scadenza sul mantenimento dei perimetri occupazionali”, si legge ancora nel comunicato.

La comunicazione del passaggio sul Nove di Amadeus era arrivata il 18 aprile con un comunicato ufficiale da parte di Warner Bros. Discovery, oggi la notizia dell’arrivo de I Soliti Ignoti, ovviamente condotto da Amadeus. A confermare i rumor ci ha pensato Laura Carafoli, responsabile dei contenuti del gruppo statunitense per il Sud Europa. “Non è importante, è molto di più. È indispensabile. Stiamo cercando di costruire una nuova televisione degli italiani, un posto dove si sentano a casa e che ispiri fiducia”, ha detto di Amadeus.

E ancora: “Amadeus è un magnete, ha occhi velocissimi, curiosi, lo sguardo ironico: è un personaggio che ha quell’autenticità. A settembre arriverà sul Nove con Identity, il format noto in Italia come I soliti ignoti. È una prima discesa in campo sul nostro canale con un prodotto che parla a tutti, con la freschezza di un formato che lo rappresenta e ha una grande riconoscibilità”. Come detto, Amadeus andrà a sfidare Affari Tuoi con Stefano De Martino. Chi vincerà?