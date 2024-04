La notizia era nell’aria da ormai diverso tempo, ma nella giornata del 15 aprile è arrivata l’ufficialità dell’addio di Amadeus alla Rai. E successivamente ha rotto il silenzio Carlo Conti su questa importantissima vicenda. Infatti, il collega del direttore artistico delle ultime cinque edizioni del Festival di Sanremo ha voluto dire la sua su questa novità così clamorosa.

Dopo che è stato certificato l’addio di Amadeus alla Rai è quindi intervenuto Carlo Conti, che ha espresso parole molto importanti e sentite. Amedeo Sebastiani ha incontrato nelle scorse ore il direttore generale della tv di Stato, Giampaolo Rossi, e c’è stata la conferma del mancato rinnovo del contratto, che scadrà a fine agosto. E poi il conduttore di Affari Tuoi potrà legarsi a Discovery e lavorare sul canale Nove.

Addio di Amadeus alla Rai, ora parla Carlo Conti

Dopo l’addio definitivo di Amadeus alla Rai, l’agenzia LaPresse ha subito contattato Carlo Conti. Il collega ha accettato di rispondere alla chiamata e ha voluto soffermarsi sull’ormai ex presentatore della televisione pubblica italiana. Le dichiarazioni di Conti sono apparse anche sui social network, a diffonderle il giornalista di Dagospia e Il Fatto Quotidiano, Giuseppe Candela.

Queste le prime considerazioni di Conti sulla separazione di Amadeus dalla Rai: “Mi dispiace aver perso un compagno di squadra così forte. Ha fatto la scelta più giusta per lui, l’ha meditata bene. Amadeus è un grande amico e professionista, gli auguro ogni bene possibile e immaginabile e sono felice per lui e sono certo che abbia preso la scelta più giusta per lui”. Tra l’altro il nome di Conti è ritenuto uno dei più papabili come successore di Amadeus a Sanremo.

E all’agenzia di stampa Ansa è intervenuto invece Fabio Fazio, che potrebbe diventare collega di Amadeus a Nove: “Sono molto molto felice“. Non resta ora che aspettare l’ufficialità del matrimonio tra lui e Discovery.