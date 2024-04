Adesso non ci sono più dubbi: Amadeus lascia la Rai in maniera ufficiale, dopo l’incontro avvenuto nella giornata di lunedì 15 aprile col dg Rossi. Il suo futuro, salvo improbabili colpi di scena, sarà sul canale Nove del gruppo Discovery. E si è scoperto anche cosa farà esattamente nei prossimi mesi, quando potrà lavorare nella stessa azienda scelta da Fabio Fazio.

Amadeus lascia la Rai dopo mesi di rumor e notizie che facevano presupporre una rottura imminente. E l’agenzia di stampa giornalistica AdnKronos ha diramato per primo il comunicato ufficiale, in seguito al faccia a faccia col direttore generale della tv pubblica italiana. Si è anche saputo che tipo di incontro c’è stato, visto che si era parlato di possibili tensioni.

Amadeus lascia la Rai: cosa è stato riferito dopo l’incontro col dg Rossi

Dunque, dopo la conferma con Amadeus che lascia la Rai definitivamente per sbarcare quasi sicuramente sul canale Nove dove dovrebbe percepire 5 milioni all’anno, il pubblico ha scoperto ogni particolare. AdnKronos ha infatti scritto: “Amadeus non rinnoverà il suo contratto, in scadenza il 31 agosto, con la Rai. Nel colloquio avuto a fine mattinata con il Dg Giampaolo Rossi, il conduttore – a quanto apprende l’Adnkronos – ha ufficializzato la decisione che era nell’aria da settimane”.

Infine, l’agenzia di stampa ha aggiunto: “La volontà di impegnarsi in nuove sfide professionali, che lo attendono – secondo rumors sempre più insistenti – sul canale Nove del gruppo Warner Bros Discovery”. Secondo il sito Leggo, da quello che è dato sapere, l’incontro Amadeus-Rossi sarebbe stato contraddistinto dalla cordialità, dunque non ci sarebbero stati particolari problemi.

Il direttore generale della Rai ha preso semplicemente atto della decisione di Amadeus e si sono salutati. A Nove il conduttore dovrebbe presentare un quiz e un talent show musicale, simile a X-Factor.