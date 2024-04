Amadeus, è uscita fuori la cifra di quanto guadagnerà al Nove. Da giorni si parla dell’addio del popolare conduttore alla Rai. Tra gli altri ha detto la sua anche l’amico e collega Fiorello che è intervenuto durante l’ultima puntata di TV Talk, il programma condotto da Massimo Bernardini su Rai3 il sabato.

“Ama ha fatto questa scelta (di passare al Canale Nove, ndr) – ha detto Fiorello – È solo una scelta di vita. Non c’è dietrologia, non ci sono soldi o tutto quello che voi leggete sui giornali: a 60 anni e più vuole nuovi stimoli. Ha dato tutto alla Rai, è da ammirare, credo che lì (sul Nove, ndr) avrà anche un ruolo organizzativo. Si divertirà a provare, a testare format egli stesso”. In particolare nelle ultime ore si è scoperto cosa farà Amadeus e quanto guadagnerà.

È ufficiale, Amadesu va al Nove: quanto guadagnerà

È previsto proprio per oggi, lunedì 15 aprile, l’incontro tra Amadeus e il direttore generale della Rai Giampaolo Rossi che metterà fine al percorso del conduttore nella Rai. La Stampa ha rivelato, inoltre, quanto guadagnerà: a quanto pare Discovery ha messo a disposizione di Amadeus 100 milioni in 4 anni.

Ma cosa dovrà fare Amadeus per quel compenso? Beh innanzitutto un quiz poi un talent musicale sulla scia di X-Factor. Dei 100 milioni, il 10%, dunque 10 milioni, andrà dritto nelle tasche dell’ex direttore artistico di Sanremo. Si tratta ovviamente di cifre monstre, più del doppio di quanto impiegato dalla Warner Bros per strappare Fabio Fazio alla Rai.

In queste ore Amadeus ha rotto il silenzio sui social. Il suo addio alla Rai non è privo di frizioni e contrasti. Sembra che il conduttore avesse richiesto all’azienda pubblica un format da lui prodotto e uno show per la moglie. Nei giorni scorsi è intervenuto anche il suo ex agente, Lucio Presta, che ha twittato: “Mi sa che è giunto il tempo di dire chi e come sono le persone e come si sono svolti i fatti. Ho visto tante facce piene di maschere! É tempo di svelare fatti e circostanze!”. Dietro l’addio di Ama alla Rai ci sarebbe anche questo allontamento. Il prossimo a finire sul Nove potrebbe essere Fiorello, anche se lui al momento smentisce.

