“Adesso parlo io”. Addio alla Rai di Amadeus, le prime parole del conduttore. Sono ore di grande apprensione queste a Viale Mazzini, dove la perdita, lavorativa, del presentatore siculo, reduce di grandissimi anni di share positivo, sembra ormai certa. Amadeus, secondo i soliti beninformati (o meglio qualche gola profonda di Viale Mazzini probabilmente), sta per lasciare lo storico ovile per passare al Nove, di proprietà di Discovery.

Qui avrà, si immagina, una libertà che invece in Rai non aveva più. Ma cosa ha detto Amadeus in quello che di fatto è il primo commento a questo periodo così ansiogeno per tutti? Nel frattempo, riguardo il Festival di Sanremo, sembra che l’azienda abbia trovato il sostituto del conduttore per l’edizione 2025. Si è parlato assiduamente di Cattelan come papabile padrone di casa dell’Ariston, ma anche di Paolo Bonolis.





Eppure Viale Mazzini sembra tutto d’accordo nel dare la patata bollente in mano ad un atro storico volto Rai: parliamo di Carlo Conti. Il presentatore toscano sembra avere tutte le carte in regolare per poter fare un buon lavoro. Anche Fiorello sembra essere sicuro di Carlo Conti al timone di Sanremo: “è il primo candidato”, ha infatti dichiarato. E ancora: “Le autostrade sono spianate, è stato contattato e ci sta pensando. Dopo Amadeus bisogna andare sul sicuro e Carlo Conti è il sicuro”.

Ma tornando ad Amadeus, il famoso presentatori di Affari Tuoi ha deciso di condividere qualcosa sui social, campo ancora abbastanza inesplorato per lui. È per questo che ogni volta che posta qualcosa vale doppio. L’uomo quindi ha deciso di rispondere finalmente alle tante voci sul suo addio. E ha pensato bene di farsi un bel selfie nelle sue Instagram stories con una canzone in sottofondo ben specifica: “Relax, take it easy” di Mika.

amadeus relax take it easy mika reputazione pic.twitter.com/Ni9AsFFzEk — TotalmenteTrash Archive📁 (@TotallyArchive) April 14, 2024

Amadeus rompe il silenzio con una storia su Instagram e con la canzone "Relax, take it easy" di Mika.



Nelle foto accanto ho aggiunto il testo tradotto della canzone scelta da Amadeus. pic.twitter.com/Nb84Hn969l — Cinguetterai  (@Cinguetterai) April 14, 2024

In tanti a questo punto hanno voluto leggere il testo del brano che parla della vita e che molte volte può essere dolorosa, difficile ma che da queste lezioni si può imparare tanto. E quindi un messaggio di perseveranza e di resilienza. Insomma, sembra che Amadeus stia andando dritto per la sua strada. E questa strada non sembra proprio Viale Mazzini.

