Amadeus sembrerebbe essere sempre più vicino all’addio alla Rai e sono pure uscite delle ragioni clamorose alla base della sua ipotetica mancata permanenza. A riferirle è stato in anteprima il Corriere della Sera. Il padrone di casa di Affari Tuoi non avrebbe mai accettato pressioni per mantenere una certa indipendenza artistica. Cosa che tra l’altro gli ha fruttato share da capogiro per i Festival di Sanremo da lui condotti.

Inoltre, soffermandoci su Amadeus e l’addio alla Rai, tra queste richieste ci sarebbe anche quella di un pranzo con Pino Insegno. Ora la Rai, fanno sapere i soliti beninformati, sta cercando di trattenerlo in tutti i modi, incluso un aumento salariale. E ora la tv pubblica italiana ha deciso di diramare un comunicato stampa per fare chiarezza sulla vicenda.

Amadeus e il probabile addio alla Rai: arriva un comunicato ufficiale

La tensione nella tv di Stato è decisamente alle stelle, dopo le tante voci su Amadeus e il suo addio. Il passaggio del conduttore a Discovery e quindi sul canale Nove sembrerebbe essere imminente, anche se non ci sono conferme definitive. Ma dopo le tante voci sui retroscena legati ai motivi dell’abbandono, i vertici di viale Mazzini si sono infuriati.

Il sito DavideMaggio ha riportato integralmente il testo del comunicato Rai: “In merito alle numerose ricostruzioni apparse in questi giorni sui media e relative all’eventualità della conclusione del rapporto tra il Servizio Pubblico e Amadeus, Rai ribadisce che si tratta di interpretazioni dei fatti tanto false quanto dannose per l’azienda. Ricostruzioni che appaiono tanto più fantasiose quando fanno riferimento a presunte pressioni che Rai avrebbe esercitato nei confronti di Amadeus”.

E infine è stato scritto: “Invece, come da lui stesso più volte ripetuto anche durante l’ultimo Festival di Sanremo, ha sempre goduto, nelle proprie scelte, della massima autonomia e libertà, che gli sono state riconosciute e garantite dalla Rai stessa, in nome della stima e della profonda fiducia, assolutamente mai venute meno”. Staremo a vedere se Amadeus risponderà.