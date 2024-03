Uno dei professionisti di Amici al centro del gossip. E’ ancora lei: Giulia Stabile. Sempre sotto i riflettori dopo la fine della relazione con il cantante Sangiovanni. In questi giorni vediamo la ballerina impegnata nel serale del talent show di Maria de Filippi. Ma di lei si parla anche per una nuova storia d’amore. Viste le voci sempre più insistenti, Giulia ha deciso di rompere il silenzio.

C’è un nuovo amore nella vita della bella e talentuosa ballerina, la cui carriera è partita proprio dai banchi della scuola? Come avvenne all’epoca con il cantante di Farfalle, anche stavolta tutto sarebbe nato nel corso della trasmissione di Canale 5. Coinvolto un altro big di Amici. Anche per questo i fan sognano.

Un nuovo amore nella vita di Giulia stabile, la ballerina rompe il silenzio

Giulia ha chiarito di recente che Sangiovanni è ormai un capitolo chiuso della sua vita: “Cosa dico ai fan preoccupati per il destino della mia storia con Sangiovanni? Posso solo dire che per me lui è, e resterà per sempre, il primo grande amore”. Il cantante ha partecipato con non molta fortuna all’ultima edizione del Festival di Sanremo e adesso ha deciso di prendersi uno stop per capire bene cosa fare nella sua carriera artistica.

A Giulia nel frattempo sono state appioppati nuovi fidanzati. Si era parlato addirittura di due allievi di questa edizione del talent. Uno era il cantante Holy Francesco, uscito da tempo dalla trasmissione, con il quale c’era stato uno scambio di battute via social che aveva alimentato i pettegolezzi. Altre voci, invece, sostenevano di un flirt tra Giulia e uno degli allievi di danza, Kumo, eliminato dopo la prima puntata del serale di Amici.

Adesso si parla di un legame molto stretto tra Giulia e un altro professionista della scuola di talenti. Una delle colonne di Amici. Anche lui viene dallo stesso percorso di Giulia, prima allievo e poi ballerino professionista. Quindi tra i due ci sono sicuramente cose in comune.

A questo punto tutti avranno capito di chi si parla. Proprio di Sebastian Melo Taveira. Addirittura ’è chi ha ipotizzato che è lui la vera causa della rottura tra Giulia e il suo ex.

Le voci nascono dal fatto che Giulia e Sebastian si vedono spesso insieme sui social al di là del tempo che trascorrono per preparare le coreografie di Amici. Ora però è la stessa Giulia a parlarne apertamente. La ballerina ha postato una foto con Sebastian. Nell’immagine i due ballerini appaiono abbracciati. Tra loro c’è affetto, ma non quel tipo di affetto, come sembra chiarire la didascalia: “Fratellone del cuore”. E poi Giulia ha aggiunto una frase: “Se ci si mette può essere sia il più coccoloso del mondo che il più fastidioso”.