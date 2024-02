Amici 23, allievo innamorato fa una proposta a Giulia Stabile. Tra i vincitori delle ultime edizioni del talent show sicuramente la ballerina è una delle protagoniste più amate e apprezzate dal pubblico. Dopo l’esperienza di Amici la giovane si è cimentata nella conduzione a “Tu sì que vales“. Poi si è parlato molto della sua storia d’amore con Sangiovanni.

A quanto pare, tuttavia, la relazione tra Giulia Stabile Sangiovanni è terminata. Sulle voci di rottura è intervenuta la diretta interessata: “Cosa dico ai fan preoccupati per il destino della mia storia con Sangiovanni? Posso solo dire che per me lui è, e resterà per sempre, il primo grande amore”. Nessuna smentita né conferma, ma le sue parole lasciano pensare che sia davvero tutto finito. E ora potrebbe nascere un nuovo amore…

Leggi anche: “Anche loro al serale!”. Amici 23 entra nel vivo, gli insegnati hanno scelto tre allievi molto discussi





Holy Francisco e il corteggiamento ‘spietato’ a Giulia Stabile

Nelle ultime Holy Francisco, cantante tra i protagonisti di questa edizione di Amici recentemente eliminato dopo essere stato scelto da Anna Pettinelli, ha ammesso di essere innamorato di Giulia Stabile. Nei giorni scorsi l’allievo è stato avvistato tra gli spettatori di una masterclass tenuta proprio dalla ballerina (sotto il video, ndr), poi si è rivelato anche sui social.

Qui Holy Francisco ha chiesto aiuto ai suoi fan: “Ragazzi, Giulia non mi risponde. Ditemi voi come ca*** si chiama su X”. Alla sua richiesta di informazioni ha risposto la stessa Giulia che ha commentato con tre emoticon delle risate, come a dire “Eccomi qui”. Poi lei stessa ha alimentato il gossip con una battuta…

tag yourself io sono holy francisco (cantante) che si presenta a una masterclass per ballerini solo per vedere giulia pic.twitter.com/TxtOonoYyA — ilæ ♌︎ (@sonoilae) February 18, 2024

nn holy francisco iscritto alla masterclass solo x vedere giuggiola, mi sento così pic.twitter.com/t7LdSz4TO4 — mics (@bu0naluna) February 18, 2024

Giulia Stabile ha scritto: “Ma quindi Holy Francisco è diventato tipo il capo dei giuggioli?“. A questa domanda ha risposto lo stesso cantante che ha rilanciato: “Se per capo dei giuggioli intendi colui che ti porterà all’altare sì“. Insomma una proposta di matrimonio in piena regola. Certo si scherza, ma l’interessamento di lui nei suoi confronti c’è: che possa sbocciare un nuovo amore?

“Dovete farlo vedere”. Bufera su Amici 23, la produzione taglia una scena che mette in imbarazzo Holden