Amici 23 corre verso il serale, dopo Holden, Marisol e Martina altre tre allievi hanno ricevuto la maglia dorata che vale il passaggio del turno. La competizione inizia quindi ad accendersi e tra tutti gli allievi ce n’è uno che più bersagliato degli altri: Holden. Polemiche nei giorni scorsi sono scoppiate per uno spezzone di puntata tagliato. Nel dettaglio, una in cui si vedeva il cantante dimenticare alcune parole di una canzone ed incespicare.

Una decisione che non è piaciuto al pubblico, una parte del quale continua a ritenere che il ragazzo goda di una corsia preferenziale. Di certo c’è che Holden sembra avere delle grandi capacità, addirittura Rudy Zerbi lo ha definito: “Nato per cantare”, ma questo non significa avere la vittoria in tasca: tutt’altro. Anche perché la concorrenza è agguerrita.





Amici 23, anche Petit, Mida e Lucia approdano al serale

E si arricchisce di tre nuovi sfidanti. A dare l’anticipazione è SuperGuida tv che scrive come: “Si tratta di due cantanti e di una ballerina e sono Petit, Mida e Lucia, rispettivamente allievi di Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Riguardo la ballerina da tempo era nell’aria la maglia del Serale”, gli altri due sono una mezza sorpresa.

Mida, intanto, ha ricevuto un compito da Anna Pettinelli. Decisione che ha scatenato le proteste: “Con tutto il rispetto per la Pettinelli, credo sia arrivato il momento che smetta di pensare agli allievi degli altri e pensi di piu ai suoi, comunque io sono dell’idea che il problema si il gusto soggettivo ovvero alla Pettinelli, Mida non piace e ci sta non si può piacere a tutti ma basta accanirsi in questo maniera contro sto ragazzo”.

E ancora: “La Pettinelli dovrebbe insegnare a Ayle invece a rispettare le regole. Cara Pettinelli mi sa che il dizionario delle regole va regalato ad Ayle. Purtroppo la Pettinelli è Zerbi come prof sono veramente ridicoli e osceni