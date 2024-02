Tenta di aprire il portellone di emergenza dell’aereo in quota. Attimi di forte tensione sul volo dell’American Airlines decollato da Albuquerque, nel Nuovo Messico e diretto a Chicago. Sono stati direttamente i passeggeri del velivolo che martedì sono intervenuti per aiutare a trattenere un passeggero che ha tentato di aprire una porta dell’aereo. La notizia è trapela dopo alcune informazioni fornite da testimoni e funzionari della compagnia aerea, ma anche e soprattutto di un video.

>> “Si è suicidata”. Choc nello spettacolo, l’attrice è morta a 36 anni. La terribile scoperta in casa

L’intervento, ripreso da un passeggero della tratta, ha avuto luogo sul volo AA 1219 dopo che l’aereo era partito da Albuquerque, nel Nuovo Messico, diretto all’aeroporto internazionale O’Hare. Un portavoce di American Airlines ha confermato la notizia a Usa Today mercoledì mattina. Poco dopo un passeggero ha postato un video della rissa su X e ha detto di aver visto “un uomo che cercava di aprire aggressivamente la porta dell’aereo 4 file indietro”.

“Io e altri 5 ragazzi abbiamo dovuto lottare con lui nel corridoio, legargli le gambe con nastro adesivo e mettergli le manette”, ha scritto il passeggero nel post. Il video fornito da WLS-TV mostra un uomo con camicia rossa e felpa nera con cappuccio che viene trattenuto dai passeggeri vicino a una porta di uscita e che viene tenuto fermo da quello che sembra essere un gruppo di uomini e legato.

Chicago



American Airlines Passengers Restrain Man with Duct Tape After He Tries to Open Plane Door Mid-Flight



A Chicago-bound American Airlines flight had to return to Albuquerque International Sunport on Tuesday after a man tried to open the emergency exit mid-flight.… pic.twitter.com/oevlVqzZRO