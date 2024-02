Un terribile lutto ha scosso il mondo dello spettacolo. Un’attrice è morta ad appena 36 anni e le modalità del suo decesso hanno scioccato tutti. Stando infatti alle prime notizie circolate sul suo conto, si sarebbe suicidata. Un dolore immenso per la sua famiglia e tutti coloro che le volevano bene. Il corpo della giovane è stato ritrovato all’interno della sua abitazione.

Purtroppo non c’era più nulla da fare e i soccorritori non hanno fatto altro che constatare la sua dipartita. E sono ora tutti in lutto per questa prematura perdita. L’attrice è morta così nella sua casa alcuni giorni fa, parliamo del 15 febbraio, ma solo nelle ultime ore c’è stato l’annuncio riguardante il suo gesto estremo. Purtroppo la donna non stava attraversando un bel periodo della sua vita.

Lutto nello spettacolo, l’attrice è morta suicida a 36 anni

Un lutto tremendo, che ha davvero lasciato senza parole tantissime persone che l’avevano conosciuta in tutti questi anni. L’attrice è morta dunque per un suo gesto volontario e gli amici hanno raccontato che lei “lottava da tempo con problemi di salute mentale“. Ora è stata anche lanciata una raccolta fondi per aiutare la sua famiglia a sostenere le spese per il suo funerale.

A perdere la vita è stata Kagney Linn Karter, morta negli Stati Uniti e precisamente nello stato dell’Ohio. Era nota per essere stata un’attrice pornografica. Aveva iniziato questo lavoro nel 2008, ma pochi mesi fa aveva deciso di occuparsi di altro, lavorando come istruttrice di fitness. Infatti, aveva deciso di aprire una palestra e di insegnare la pole dance. Bellissimo il ricordo fatto dai suoi familiari.

Questo il ricordo della sua famiglia: “Aveva un sorriso contagioso e il dono della gentilezza. Era molto umile e amorevole, ha toccato il cuore e l’anima di tante persone, alcune semplicemente con un sorriso o un saluto, altre con un parole profonde e consigli. Era a dir poco straordinaria”. Kagney Linn Karter era un’attrice molto affermata nel campo dell’industria porno, infatti aveva ottenuto oltre 30 nomination tra AVN, XBIZ e XRCO conquistando 9 premi.