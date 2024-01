Lutto nel mondo del cinema, l’attrice è stata trovata morta in casa insieme al fidanzato: aveva 43 anni. Mistero sulle cause. A quanto si apprende la polizia sarebbe al lavoro per arrivare ad una soluzione del caso. Gli investigatori sono arrivati sul posto dopo che la centrale aveva ricevuto la telefonata di un amico della coppia, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con loro. Insieme ad una squadra di vigili del fuoco la polizia ha forzato la porta dell’appartamento.

Davanti a loro uno spettacolo terribile: i corpi dell’attrice e del fidanzato erano riversi sul pavimento. Non si sa da quanto tempo fossero morti, né le precise cause della morte: la prima ipotesi sembra essere quella di un’overdose, si apprende da Tmz. Tantissimi i messaggi arrivati in queste ore.





Trovata morta insieme al fidanzato la pornostar Jesse Jane

Jesse Jane è stata un’icona dei film a luci rosse a partire dagli anni 2000 e fino alla metà del secondo decennio del secolo. Vero nome Cindy Taylor, aveva deciso di entrare nel mondo del porno leggendo un articolo su Tera Patrick, dove l’attrice pornografica affermava che stava lavorando per una produzione cinematografica per adulti di nome Digital Playground.

Jane, incuriosita da ciò, contattò la stessa produzione cinematografica e firmò subito un contratto. La sua prima scena fu con Jessica Drake nel film No Limits del 2003, cui seguì nello stesso anno il film Beat the Devil, nel quale l’attrice si esibisce nelle prime due scene eterosessuali: prima con Evan Stone poi con Mark Davis. Sempre nel 2003 compare in un cameo nel film Baywatch – Matrimonio alle Hawaii.

Nel 2006 ha condotto due show di Playboy, Nightcalls e Naughty Amateur Home Videos, insieme a Kirsten Price ed è stata la ragazza di copertina di un’edizione speciale della stessa rivista Playboy. Ha, inoltre, condotto l’edizione annuale degli AVN Awards. Ha ricevuto numerosi premi e ha lavorato anche per Playboy conducendo due trasmissioni. Nel 2011 è stata nominata dall’emittente statunitense Cnbc come una delle 12 stelle più popolari dell’industria a luci rosse, venendo definita “il volto del porno moderno”.