È rottura totale al Grande Fratello tra Beatrice e Vittorio. Dopo settimane di amicizia e complicità, un gesto del modello ha deluso e non poco l’attrice, che ha quindi deciso di chiudere. Intanto non si è sentita supportata da lui in diretta, quando lei provava a difendere Stefano per la discussione con Perla. Poi, e questo è il motivo principale, il suo avvicinamento alla Vatiero e a Greta Rossetti. “Si è fatto lisciare da Perla“, ha affermato l’attrice per poi commentare anche l’atteggiamento dell’ex single di Temptaton Island: “Mi ha delusa perché pensavo fossimo amiche, ma gioca di strategia“.

I due hanno avuto un confronto diretto in cui Beatrice ha spiegato per filo e per segno il suo disappunto per concludere: “Sei poco coraggioso e molto egoista, con me hai chiuso“. Il modello ha tentato di fermarla, ma lei si è alzata e se n’è andata. Più tardi l’attrice è tornata in giardino e si è sfogata con Federico Massaro. “Io avevo una vicinanza molto forte con Vittorio e mi aspettavo qualcosa da lui. Non è arrivato nulla e quindi ho fatto un passo indietro”.

Leggi anche: “Vi dico questa cosa di Vittorio”. Grande Fratello, Beatrice è furibonda e decide di parlare





GF, la regia blocca Beatrice Luzzi

“Non posso più continuare a non dire quello che penso o ad attendere che faccia qualcosa. Dici che Vitto capirà? Non lo so, ma io nel frattempo faccio i fatti miei – ha continuato Beatrice – Mi sono accorta che non posso contarci. Come mai sempre dinamiche su di me? Perché sono carne da macello. Sanno che reggo e mi sono sempre messa a disposizione. Reggo e quindi faccio gioco. In questo senso parlo di carne da macello. Vedi le cose che mi scaricano addosso ogni puntata. Anzi, questo è nulla rispetto a quello che mi hanno fatto all’inizio“.

Poco prima di questo sfogo, però, anche uno scivolone se così si può definire. No, non critiche verso gli sponsor come già accaduto, tanto che la regia del Grande Fratello si è vista costretta a correre ai ripari e cambiare immediatamente inquadratura. Questa volta l’attrice stava parlando male, seppur in modo educato, di un noto collega: Checco Zalone.

Non BeaLuzzi che distrugge Checco Zalone, è sempre Lei 😭#GrandeFratello pic.twitter.com/EWKfwjbXPm — Marty ☀️ (@MartinaParise6) January 25, 2024

Chiacchierando con Marco Maddaloni, Beatrice ha detto di aver sempre apprezzato i film dell’attore pugliese, ma di essere rimasta delusa da un suo spettacolo teatrale- “Uno che mi ha deluso un bel po’ c’è e ora ti dico anche chi. Checco Zalone a me piaceva tantissimo al cinema, però sono andata a vederlo a teatro purtroppo e mi ha deluso tantissimo. Sì e anche per il fatto…“. Ma forse non lo sapremo mai questo fatto, perché la regia ha subito stoppato.