Al Grande Fratello tra Beatrice e Vittorio sembrano essere nate delle piccole tensioni e questa mattina l’attrice ha lanciato delle frecciatine al ragazzo accusandolo d’aver fatto delle scelte sbagliate, ma senza andare nel dettaglio. Poco prima di pranzo, Beatrice decide di sfogarsi con il suo compagno di avventura Sergio.

La concorrente del Grande Fratello ha detto di sentirsi molto delusa dal modello con cui in questi mesi ha legato tantissimo. Beatrice avrebbe voluto maggiore solidarietà da parte del ragazzo, e afferma che le è dispiaciuto vederlo nelle ultime ore farsi abbracciare e coccolare da Greta e Perla.

“Basta, lo dico una volta per tutte”. Grande Fratello, Vittorio finalmente lo confessa a Beatrice





Grande Fratello, Beatrice contro Vittorio

“Mi aspetto un minimo di lealtà” dice con tono molto rammaricato a Sergio, pensando al forte legame che erano riusciti a costruire insieme. “Dare il bacino della buonanotte a Perla è troppo per me” ha detto Beatrice Luzzi all’amico Sergio lasciando intendere di voler prendere le distanze da Vittorio.

Per Beatrice, Vittorio non è corretto e sincero come pensava, vederlo rapportarsi a inquilini con i quali ha avuto tante liti e dai quali ha ricevuto pesanti critiche la fa stare molto male. “Non prende posizioni, non è la prima volta che si comporta in modo ambiguo, sono stufa e basta” ha detto a conclusione del suo sfogo mostrandosi particolarmente amareggiata.

"ho fatto un confessionale dove mi sono smarcata da vittorio"



Perché giustamente ci si stanca a correre… sempre a senso unico!!!



Beatrice Luzzi sei sempre la migliore. #grandefratello



pic.twitter.com/FRw0vL5aD1 — Il regno di Soleil (@regno_disoleil) January 25, 2024

Fiordaliso ha invitato la sua compagna a parlarne con il diretto interessato e a chiarire con lui ogni possibile malinteso, ma Beatrice, almeno per il momento, pare non averne voglia. Nelle scorse ore, dopo un confronto non privo di difficoltà, Vittorio ha fatto sapere a Beatrice la sua avversione per le discussioni e il modo in cui si confronta con gli altri coinquilini. Menozzi ha quindi sottolineato l’importanza dei suoi spazi personali e ha anche svelato la sua opinione riguardo Perla Vatiero.