Diventano milionari al Gratta e Vinci, lei lo lascia e si tiene i soldi. Quella che vi stiamo per raccontare è una storia a dir poco unica. Immaginate di essere fidanzati e di scoprire di aver appena vinto un milione di euro con un Gratta e Vinci. Tutto meraviglioso fino a quando ci si rende conto che la propria compagna, con cui si è acquistato il biglietto vincente, decide di lasciarti e riscuotere da sola la somma da sola. Ecco questo è il caso di due ragazzi residenti nel Lincolnshire, in Inghilterra che sono finiti in tribunale.

Michael Cartlidge, 39 anni, e Charlotte Cox, 37 anni si trovano ora di fronte ad una curiosa contesa legale. Ma cosa è successo? Sembra che la donna abbia lasciato il compagno poche settimane dopo la vittoria, tenendo il biglietto fortunato saldamente tra le mani e rifiutandosi di condividere il premio con lui. Questo ha portato l’uomo a intentare una causa legale per ottenere metà della somma.





Come dicevamo ora i due si trovano ora di fronte a un giudice per determinare a chi spetta la ricca vincita. L’uomo afferma che i soldi dovrebbero essere divisi equamente, sostenendo di essere stato lui l’architetto dell’acquisto del biglietto vincente, mentre la donna sarebbe stata solo l’esecutrice materiale del suo progetto. “Sono sotto choc – ha detto Michael Cartlidge -. Ammetto che non avremmo ottenuto quel biglietto senza Charlotte, ma nemmeno lei l’avrebbe comparato senza la mia indicazione.

E ancora: “So che è stata lei a pagare quel tagliando, ma non è moralmente giusto quello che pretende. Bisogna dividere”. Ora, nonostante sia Charlotte a detenere fisicamente il biglietto, Michael ha dichiarato al Sun di essere stato lui ad avere l’idea di acquistare il Gratta e Vinci e di tentare la fortuna. Tuttavia ha anche ammesso che è stata la sua ex compagna a fare l’acquisto utilizzando i suoi soldi.

D’altra parte, Charlotte sostiene di aver grattato il biglietto e ritiene che all’ex fidanzato non spetti nulla della vincita. Anche i gestori del punto vendita in cui la coppia ha acquistato il biglietto ritengono che la somma debba essere divisa equamente, mentre i rappresentanti della National Lottery considerano Charlotte l’unica legittima proprietaria del premio. Auguri al giudice!

