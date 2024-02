Le recapitano un pacco, ecco cosa c’era al suo interno. Questa è l’assurda vicenda di Vanessa che ha raccontato sui social ed è subito diventata virale. Quello che ha trovato dentro a questa consegna anonima è davvero assurdo. Tutto è iniziato quando qualcuno si è presentato nel suo ufficio di Guelph, Ontario, in Canada. Ma cosa c’era al suo interno?

>> “Non ci credo”. Anna torna a casa dopo una vacanza e la ritrova così: cosa è successo là dentro

L’uomo che ha trovato il portafoglio, Andrew Medley di Detroit, ha detto che si trovava all’Eaton Centre di Toronto per fare dei lavori in un magazzino quando ha trovato questo strano oggetti nei condotti dell’aria. “La donna di Fergus è rimasta stupita quando ha scoperto che il portafoglio era di sua madre ed era stato perso 40 anni fa. È come una capsula del tempo. È così ben conservato che sembra che nessuno l’abbia toccato in 40 anni”, ha dichiarato Austin a The Morning Edition della CBC K-W.





Le recapitano un pacco, ecco cosa c’era al suo interno

Vanessa Austin dice di essere commossa dal fatto che l’uomo che ha trovato il portafoglio di sua madre, smarrito 40 anni fa a Toronto, glielo abbia restituito alla fine del mese scorso. L’uomo ha dovuto fare un po’ di ricerche su Internet per scoprire dove lavorava la Austin e l’ha lasciato nel suo ufficio. Austin dice di non ricordare che sua madre abbia perso il portafoglio e nemmeno sua madre. La donna dice di essere cresciuta a Toronto e che, come nuovi arrivati in Canada, ricorda che ogni sabato andavano all’Eaton Centre e passeggiavano.

“Immagino che sia stato perso o rubato lì”, ha detto. All’interno del pacco ha trovato il portafoglio a stampa floreale che conteneva un coupon per il Canada’s Wonderland, una tessera della Toronto Public Library, una carta verde della TD Bank, ricordi del padre di Austin per la madre e una foto di Vanessa da bambina allegata ai documenti di immigrazione della madre dal loro Paese di origine, El Salvador.

“C’era anche il mio certificato di nascita, tutto in pezzi”, ha detto Vanessa. Medley è un investigatore aziendale che a gennaio stava lavorando a un altro caso quando è entrato in un bagno raramente usato dell’Eaton Centre, in un’area riservata al personale. Ha detto di aver deciso di guardare sul soffitto in cerca di indizi per il caso a cui stava lavorando e ha notato il portafoglio incastrato tra le condutture e un’apertura nel muro. “Era abbastanza ovvio che qualcuno l’avesse messo lì di proposito”, ha detto.

Leggi anche: “Ecco com’è morta”. Choc sulla famosa nave da crociera, la terribile scoperta a bordo