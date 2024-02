Torna da una vacanza e trova la casa ricoperta da alluminio. La scoperta choc di questa donna di 36 anni al ritorno da un viaggio in Polonia. A tappezzare tutto i ha pensato suo figlio di 20 anni che ha pensato bene di fare un piccolo scherzo a sua madre. La signora Anna al suo ritorno è rimasta senza parole chiaramente, soprattutto dopo aver capito quello che suo figlio Maks aveva fatto per lei.

Una stanza della sua casa ricoperta da 900 metri di carta stagnola, che ha richiesto cinque lunghe ore per essere rimossa. Parliamo del regno della madre del giovane, la cucina. Il ragazzo ha avvolto nell’alluminio ogni cosa: dalle pareti ai mobili della cucina, persino la macchina del caffè e la frutta in una ciotola. Ha speso ben 225 sterline per i materiali necessari all’impresa, tra cui carta stagnola, nastro adesivo e Blue Tack, e ha lavorato al progetto per più di 40 ore.





Maks ha poi deciso di filmare la reazione della madre alla sorpresa, mentre tornava a casa a Londra da un viaggio in Polonia. Il filmato condiviso su TikTok mostra l’influencer che ricopre faticosamente la stanza con 125 rotoli del rivestimento metallico. La star dei social media ha dichiarato di non aver dormito per 40 ore per completare lo scherzo, prima di schiacciare un pisolino di due ore e finire il lavoro giusto in tempo per il ritorno a casa di mamma Anna.

In una clip si vede l’esasperata donna che si tiene la testa sotto choc mentre entra nella stanza prima di capire cosa gli aveva combinato il figlio Maks. Chiaramente irritata ma divertita, Anna ha finto di colpirlo con una padella prima di strappare della carta stagnola dal divano e lanciarla al figlio.

Maks, soddisfatto del bizzarro risultato, ha dichiarato che il suo scherzo è durato così a lungo perché ha dovuto attaccare perfettamente ogni pezzo di carta stagnola, che si sarebbe strappata se avesse cercato di toglierla. Ha aggiunto però che la mamma gli ha chiesto di prepararle una tazza di caffè non appena si è resa conto che non sarebbe stata in grado di prepararsi un infuso da sola. Il video del burlone sul suo TikTok @thatguymaks è stato visto più di 19,9 milioni di volte.

