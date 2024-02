Passeggera della Royal Caribbean muore durante la crociera. Il triste evento è stato reso noto da un’altra passeggera, con tanto di dettagli, in un video su TikTok che però è stato subito rimosso. Ovviamente ci sono stati disagi per la crociera che dura nove mesi in giro per il mondo e che ha subito quindi un grave arresto a causa della scomparsa dell’ospite.

Non è ancora chiaro se il video sia stato rimosso per evitare pubblicità negativa, certo è che ormai la notizia si è diffusa. Tra l’altro Adita, questo il nome della passeggera che ha reso nota la tragedia ha fornito diverse informazioni. La notizia è stata confermata da People che scrive: “Un passeggero a bordo della Royal Caribbean crociera di nove mesi è morto, People può confermare”.

Come è morta la passeggera, il video poi rimosso

È la signora Adita a dare informazioni sull’accaduto, successivamente il video è stato rimosso. Ecco che cosa ha raccontato l’ospite della crociera: “Alcune notizie tristi. Abbiamo avuto la nostra prima morte sulla Ultimate World Cruise. Una signora è morta la scorsa notte”.

La donna ha poi aggiunto: “Era una signora anziana, e il motivo per cui lo so è perché stavo venendo nella mia stanza quando stavano portando fuori il corpo. È stato molto, molto triste per me perché ero lì a guardare. Penso che probabilmente è stato un attacco di cuore. Ma non ho molte notizie se non che è stata una paziente anziana, o ospite, che è morta”.

La nave da crociera ha rilasciato una nota: “Un ospite che naviga a bordo della Serenade of the Seas è tristemente scomparso. Stiamo fornendo attivamente supporto e assistenza ai propri cari dell’ospite in questo momento. Per la privacy dell’ospite e della sua famiglia, non abbiamo altro da condividere in questo momento”. La crociera, partita da Miami il 10 dicembre 2023, ha viaggiato attraverso Brasile, Argentina e Perù, continuerà in Medio Oriente e poi nel Mediterraneo e in Europa fino al 10 settembre 2024.

