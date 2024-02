“Si è tirata giù i pantaloni in volo”. Panico durante il volo di linea. La donna, una 60enne, ha chiesto alla hostess di recarsi in bagno per un impellente bisogno. Ma essendo il veivolo in fase di atterraggio, il personale di bordo non ha concesso l’autorizzazione alla donna che di tutta risposta ha deciso di urinare sul pavimento dell’aereo. Dulce Huertas di Philadelphia, è stata accusata di diversi reati federali dopo aver aggredito un’assistente di volo e minacciato di uccidere i passeggeri su un volo della Frontier Airlines diretto in Pennsylvania.

Huertas è accusata di aver malamente interferito con l’equipaggio di volo, ma anche di aggressione semplice e oscenità in relazione all’incidente avvenuto a bordo di un volo il 20 novembre. Lo annunciato martedì scorso Jacqueline C. Romero, procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale della Pennsylvania.





Secondo una denuncia penale depositata lunedì in tribunale federale, l’incidente è iniziato a bordo del volo 4944 da Orlando all’aeroporto internazionale di Philadelphia mentre l’aereo si stava preparando per l’atterraggio. Quando Huertas si è alzata dal suo posto per andare in bagno, un’assistente di volo le ha detto di rimanere seduta.

Huertas ha quindi iniziato a urlare e a imprecare contro la stessa hostess. Una volta che l’aereo è arrivato al gate, ma prima che le porte esterne fossero aperte per permettere ai passeggeri di lasciare l’aereo, la Huertas ha ricominciato con lo stesso stesso comportamento aggressivo e ha spinto i passeggeri fuori strada mentre si spostava verso la parte anteriore dell’aereo.

Un video girato da un passeggero mostra la donna nel corridoio che dice “Scusate tutti” e si abbassa i pantaloni in un gesto per urinare. Se condannata, Huertas rischia una pena massima di 21 anni e tre mesi di prigione, seguita da tre anni di libertà vigilata e una multa di 355.000 dollari. Il caso è attualmente sotto indagine da parte dell’FBI e del Federal Air Marshal Service, con l’assistenza del dipartimento di polizia di Philadelphia. La prossima volta meglio trattenerla.

