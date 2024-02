“Ho perso mia figlia al parco, ritrovata grazie a un video”. Questa è l’incredibile vicenda di una mamma e di sua figlia di appena 3 anni. La donna ha condiviso la sua esperienza di aver ritrovato la figlia scomparsa grazie a un consiglio appreso su TikTok. La ragazza ha voluto condividere la sua esperienza per avvisare altri genitori di questo metodo. Ha raccontato la sua storia su TikTok, sperando che potesse aiutare altri genitori nel caso in cui si trovassero in una situazione simile.

Durante una visita al Center of Science and Industry di Columbus, Ohio, sua figlia Lily, di 3 anni, è scomparsa. Piper Grundey ha ricordato un suggerimento su TikTok che consigliava di descrivere a voce alta l’aspetto di un bambino scomparso invece di chiamarlo per nome. Così, ha iniziato a gridare: “Bambina, maglietta rosa, Minnie Mouse”, descrizione che corrispondeva all’abbigliamento di Lily quel giorno.





“Ho perso mia figlia al parco, ritrovata grazie a un video”

Altri genitori hanno iniziato a ripetere la descrizione e a cercare Lily, che è stata ritrovata in pochi secondi. Piper Grundey ha poi raccontato la sua vicenda in un video per divulgare ancor di più questa pratica che risulta vincente. Anche il Center of Science and Industry ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che la sicurezza dei suoi ospiti è la loro massima priorità e ha condiviso la sua procedura per localizzare i bambini scomparsi all’interno della struttura.

Ha anche ringraziato Piper Grundey per aver condiviso la sua esperienza. Gli esperti concordano sul fatto che il consiglio di Piper di chiamare la descrizione del bambino e non solo il suo nome è uno strumento fondamentale per aiutare a trovare un bambino scomparso.

Callahan Walsh, direttore esecutivo del Centro nazionale per i bambini scomparsi e sfruttati, ha condiviso tre consigli che i genitori possono utilizzare sia prima che dopo la scomparsa di un bambino: condividere la descrizione del bambino, scattare una foto del bambino prima di andare in luoghi affollati e avvisare immediatamente le autorità e gli altri in caso di scomparsa.

