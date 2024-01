Incendio in abitazione: morti un uomo e i suoi figli. Una famiglia distrutta. Il papà eroe ha cercato di salvare i figli dall’incendio della loro casa, ma le fiamme e il fumo lo hanno sopraffatto. Le vittime sono un uomo di 55 anni e i suoi due figli di 17 e 10 anni. La tragedia si è consumata di notte. Al momento sono ancora ignote le cause che hanno scatenato le fiamme all’interno dell’abitazione. Quello che è certo è che il padre, non appena resosi conto del pericolo, ha cercato in tutti i modi di portare subito in salvo la sua famiglia, ma è riuscito a salvarne solo una parte. Un vero e proprio dramma che ha scosso tutta la comunità.

Terribile la scena che si è presentata ai soccorritori. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per riuscire a spegnere le fiamme, ma alla fine sono riusciti a farsi largo tra i resti della casa carbonizzata. I corpi delle vittime sono stati ritrovati abbracciati. Al momento sono in corso le indagini per risalire alla causa dell’incendio.

Papà eroe. L’uomo, infatti, ha fatto di tutto per portare in salvo la famiglia. C’era quasi riuscito: il padre è riuscito a mettere in salvo la moglie e gli altri quattro figli spingendoli fuori da una finestra. Tuttavia, quando si è reso conto che due dei suoi ragazzi mancavano, non ha esitato a rituffarsi tra le fiamme, determinato a portarli in salvo dalla casa ormai completamente avvolta dal fuoco. Le vittime di questa tragica vicenda sono Mark Robinette, un pastore di 55 anni, e i suoi due figli, Gideon, 17 anni, e Liam, 10 anni. La notte di martedì 23 gennaio è stata funestata da un violento incendio che ha dilaniato la loro abitazione nella contea di Pickaway, nelle immediate vicinanze di Columbus, nello stato dell’Ohio.

La famiglia era conosciuta e ben apprezzata. Il padre era noto per la sua attività nella parrocchia, essendo un pastore, e si dedicava anche ad attività umanitarie. Un vero altruista. Questo è il motivo per cui la notizia della tragedia ha scosso tutti. Nell’atroce incendio, la famiglia ha subito la perdita totale dei propri beni. Attualmente, sono state avviate due campagne di raccolta fondi per fornire supporto ad Andrea, la moglie del pastore, e ai suoi sei figli (la coppia ha allevato otto bambini, sei biologici e due adottati).