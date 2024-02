Se prima Holden non era tra i beniamini del pubblico di Amici 23, tacciato da una parte del pubblico di avere avuto una corsia preferenziale, adesso le critiche da parte di quella fetta di telespettatori alla quale non era simpatico, c’è da giurarci, aumenteranno. I social sono stati letteralmente invasi dai commenti. Da una parte chi difende Holden: “Ha tutto un mondo dentro che quando canta riesce sempre a trasmettere. Ha ragione Rudy, è nato per fare questo e spero lo faccia per il resto della sua vita”.

Dall’altra chi non lo apprezza così tanto: “A me sinceramente mi sta molto antipatico. Soprattutto non sopporto la poca oggettività di Rudy rispetto a questo ragazzo, fosse stato uno qualsiasi lo avrebbe cacciato, l’arroganza non porta lontano”. Il caso scoppiato nelle ultime ore rinfocolerà le polemiche.





Amici 23, Holden dimentica il testo ma la scena viene tagliata

Cosa è successo? Lo spiega Superguida Tv: “Holden scorda il testo di Solo stanotte e gliela fanno rileggere”. Nel dettaglio, il profilo Twitter Amici News rivela che l’allievo di Rudy Zerbi ha scordato due volte il testo e ha dovuto rileggerlo. Succede ai professionisti più affermati e può capitare a maggior ragione a chi è agli inizi, ma c’è una cosa che non è andata giù.

Il fatto che la scena sia stata tagliata. Racconta Novella 2000: “Alcuni infatti hanno un po’ storto il naso su questo taglio. Perché di Ayle invece hanno mandato tutto in onda quando si è interrotto due volte mentre cantava il suo inedito alcune settimane fa”. I fan di Holden si sono subito mobilitati in sua difesa: “Non vi piace Holden e siete qui sotto ai suoi post a criticarlo”.

E ancora: “Personalmente se non mi piace qualcuno lascio un commento negativo COSTRUTTIVO. Come dice qualcuno “Se era raccomandato” stava già a Sanremo. Non vi piace?! Basta, scorrete e pensate a supportare meglio i vostri preferiti, Detto ciò: bravo Holden”.