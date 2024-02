Grande Fratello, Perla e Maddaloni contro Greta: dopo la puntata è andato in onda un confronto come non si vedeva da tempo, da quando Mirko era nella casa. A proposito di Mirko, dopo l’uscita dal programma Letizia ha chiesto a Perla se fosse disposta a seguire il fidanzato fuori lasciando il gioco. Una domanda che non è rimasta senza risposta. Perla ha infatti spiegato: “La voglia di correre da lui e di vivermi qualcosa con lui non sotto le telecamere è tantissima”.

“Ma in questo momento devo essere lucida e finire questo percorso, perché se inizio una cosa a oggi la voglio portare a termine. Se ho preso la scelta di stare qui non posso tirarmi indietro. Anche per rispetto delle persone che hanno lavorato per me, che mi appoggiano”.





Grande Fratello, Perla e Maddaloni contro Greta

E ancora: “Tutte le persone che credono in me, parlo anche dei fan, che mi guardano e che mi hanno sostenuta in questi mesi. Sembra poco ma per loro me danno tanto, sono la mia base di tutto. Se sono qui è grazie a loro. Non posso fare questo a loro, come non lo posso fare a me stessa”. In attesa di viversi fuori Perla ieri ha pizzicato Greta.

Dopo l’uscita di Vittorio Menozzi e l’ingresso di Alessio Falsone, Greta Rossetti si è avvicinata a quest’ultimo ma sembra avere un ottimo feeling anche con Sergio D’Ottavi. Un atteggiamento che non piace a Maddaloni e Perla. Secondo il punto di vista di Perla, la compagna di reality non ha ancora capito come approcciare al gioco. E Maddaloni ha aggiunto. “Io e Perla stiamo dicendo questo, che è sbagliato farlo con più persone“.

Se Bea avesse detto A ora starebbero tutti difendendo Greta dicendo che è libera di fare quello che vuole

E inveeeceee….#grandefratello pic.twitter.com/6VWS5vMYqb — M.D.L.♥ (@_WayOfEscape_) February 19, 2024

Greta è rimasta in silenzio. Ad inizio puntata Greta era stata Simona Taglia e prendersela con Greta, parlando del triangolo ha detto: “Io non giocherei su due fronti come fa lei, non userei le mie curve”. Parole alle quali Greta aveva risposto: “Pensavo di aver superato i commenti sul mio aspetto fisico e invece no”. Simona Tagli, però, ha provato a dire la sua sostenendo: “Non posso parlare del passato, perché non c’ero, ma posso parlare del presente perché lo vedo e sono libera di poter dire quello che penso a modo mio. Ho tolto il tacco venti e ho fatto come l’acqua, ho preso la forma del contenitore che mi ospita, chiaro che non posso piacere a tutti.