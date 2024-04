All’Isola dei Famosi c’è stato il ritiro di Pietro Fanelli, annunciato nella giornata di venerdì 26 aprile. E ora stanno emergendo i possibili motivi del suo addio, che non sono affatto positivi. Tutti gli altri naufraghi sono rimasti perplessi quando c’è stato il commiato del giovane poeta. Lo hanno salutato con distacco e solamente Alvina ha deciso di abbracciarlo.

Prima di lasciare definitivamente l’Isola dei Famosi, col ritiro ufficializzato direttamente da Pietro Fanelli, proprio lui ha esclamato: “Ciao ragazzi, chiedo scusa a tutti per quello che ho detto. Mi dispiace se ho ferito qualcuno, vi auguro l’esperienza più bella del mondo. Per me è un saluto perché vivo l’esperienza secondo la mia interiorità“. Ma ci sarebbe dell’altro dietro questa scelta.

Isola dei Famosi, cosa ci sarebbe dietro il ritiro di Pietro Fanelli

Come riferito dal sito Libero.it, il pubblico dell’Isola dei Famosi non è convinto dopo il ritiro di Pietro Fanelli. Quelle sue dichiarazioni davanti agli altri concorrenti non sono state accolte benissimo dai telespettatori, visto che molti di loro stanno ipotizzando la cattiva fede. E vediamo dunque per quale ragione la sua esperienza sarebbe finita prima del previsto.

Certamente le liti e le discussioni avute in questo periodo da Pietro potrebbero aver influito sulla sua volontà di andarsene. Ma in rete sta emergendo un’altra possibile verità, ovvero che Fanelli avrebbe sfruttato l’Isola esclusivamente per avere maggiore visibilità e anche consensi. E ora che si è fatto conoscere avrebbe deciso di ritornare in Italia.

Libero ha anche sottolineato un altro aspetto non secondario. Vladimir Luxuria starebbe rischiando grosso a causa di tutti questi ritiri, quindi Pier Silvio Berlusconi potrebbe pure assumere drastiche decisioni. In primis, una chiusura anticipata del reality show.