Momento difficilissimo all‘Isola dei Famosi. I naufraghi si sono trovati di fronte ad una situazione inaspettata e le complicazioni sono state immediate. Infatti, i concorrenti hanno dovuto fare i conti con un cambiamento del tempo repentino e, stando a quanto riportato dal sito Tutto.tv, non hanno avuto vita facile e ci sono stati alcuni che si sono dati da fare maggiormente rispetto ad altri.

All’Isola dei Famosi i naufraghi hanno combattuto contro il maltempo, ma non si è trattato di qualcosa di leggero. Il reality show condotto da Vladimir Luxuria è certamente uno dei più complicati, visto che i concorrenti si trovano non solo in una nazione estera, ovvero l’Honduras, ma anche all’esterno. Dunque, devono affrontare anche tutte le imprevedibilità.

Isola dei Famosi, naufraghi in difficoltà per un forte temporale

Un temporale inaspettato ha sconvolto i protagonisti dell’Isola dei Famosi nel cuore della notte. I naufraghi hanno dovuto lottare contro una vera e propria tempesta. La prima cosa che hanno fatto è cercare di non far spegnere il fuoco, ma altri concorrenti si sono invece preoccupati solamente del fatto che non potessero più dormire e riposare a causa del maltempo.

In particolare, la più attiva per conservare il fuoco è stata Rosanna Lodi, arrivata da poco in Honduras ma che sembra già essersi ambientata a dovere. Eppure Rosanna è stata ugualmente contestata perché, muovendosi non in maniera super corretta, ha svegliato altri naufraghi. E tra questi ultimi la più inviperita è stata Greta Zuccarello, che si è lamentata.

Rosanna ha colpito, senza volerlo, Greta con un sacco e le ha chiesto scusa. Ma la reazione della Zuccarello è sembrata esagerata dalla nuova arrivata, che ha detto: “Questa rispostaccia non mi è piaciuta”.