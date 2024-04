Nuovo choc all’Isola dei Famosi, infatti un altro naufrago ha optato peer il ritiro. Davvero incredibile l’attuale edizione del reality show condotta da Vladimir Luxuria, che perde quindi un altro elemento importante. Il concorrente in questione ha ufficializzato il suo addio e quindi sta per rientrare in Italia. Ha voluto incontrare gli altri compagni di avventura per dire loro tutto.

Finisce anche per lui questa avventura all’Isola dei Famosi, contraddistinta anche da momenti di tensione. Il naufrago ha deciso dunque per il ritiro dalla trasmissione di Canale 5. L’annuncio è apparso sui profili social del reality Mediaset, che successivamente ha anche postato un video in cui si è potuto vedere il diretto interessato informare anche gli altri concorrenti del suo abbandono.

Isola dei Famosi, naufrago ha optato per il ritiro: è ufficiale

Dunque, all’Isola dei Famosi il naufrago che ha scelto la via del ritiro ha incontrato gli altri concorrenti e ha esclamato: “Ciao ragazzi, chiedo scusa per tutto quello che ho detto. Mi dispiace se ho ferito qualcuno, vi auguro l’esperienza più bella del mondo. Per me è un saluto perché vivo l’esperienza secondo la mia interiorità”. Alvina ha deciso di concedergli un abbraccio, mentre gli altri sono sembrati più freddi.

Ad essersi ritirato è il poeta Pietro Fanelli, che ha ricevuto anche una stretta di mano da Joe Bastianich. Durante il confessionale, l’ormai ex naufrago ha detto: “Il mio percorso è finito, sono contento di averci avuto a che fare per un ultimo saluto“. Ovviamente il televoto è stato annullato dalla produzione dell’Isola, ma sarà in seguito aperto nuovamente con gli altri naufraghi in nomination.

Questa la nota ufficiale dell’Isola dei Famosi: “Pietro Fanelli ha deciso di ritirarsi da L’Isola dei Famosi. Il televoto è quindi annullato e verrà riaperto con gli altri cinque naufraghi già in nomination. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato via sms saranno rimborsati”.