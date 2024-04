All’Isola dei Famosi potremmo assistere a breve ad un clamoroso ritorno di una vip molto discussa. Lei, che è già stata in passato in questo e in altri reality show, affronterebbe l’avventura in Honduras in maniera differente. Non parteciperebbe da sola, ma porterebbe con sé suo marito. Un annuncio che ha fatto incuriosire tantissimi telespettatori, che vorrebbero vederla al più presto.

Parlando dell’Isola dei Famosi, lei si è soffermata di questo possibile ritorno della vip insieme al marito durante la sua intervista rilasciata a Caterina Balivo nel programma La volta buona. Innanzitutto ha esordito così: “All’Isola ho dimostrato chi sono davvero. Se sono la regina dei reality? Forse. Scelgo questi programmi perché sono di ultima generazione. A me piaceva tantissimo il varietà, ma è stato accantonato come genere in questi anni”.

Isola dei Famosi, possibile ritorno della vip col marito: l’annuncio

Continuando a soffermarsi sui suoi obiettivi, prima di rivelare tutto sull’Isola dei Famosi e il suo ritorno, la vip che ha nominato anche suo marito ha aggiunto: “A me piacerebbe anche cantare e recitare, ho anche studiato molto. E avrei voluto fare delle sitcom, ma in questo periodo storico non ce ne sono in televisione. Manca comunque qualche reality, potrei tornare in posti dove sono già stata. Vorrei fare Pechino Express in coppia con mio marito”.

A sganciare la bomba sull’Isola è stata Francesca Cipriani, che davanti a Caterina Balivo ha esclamato: “Rifarei l’Isola dei Famosi in coppia con lui, partirei per l’Honduras. Insieme siamo un po’ Sandra e Raimondo, siamo simpatici e facciamo ridere. Sicuramente comunque la mia volta buona in televisione è stato il Grande Fratello, da dove è partito tutto”.

Francesca Cipriani si è unita in matrimonio con Alessandro Rossi nel dicembre 2022. Si sono sposati a Roma, nella basilica di San Bartolomeo, alla presenza di molti ospiti famosi. E col marito sarebbe pronta a preparare le valigie e volare in Honduras. Vedremo se Vladimir Luxuria la chiamerà davvero.