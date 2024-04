La corona inglese sta attraversando un periodo molto difficile a causa dei problemi di salute che toccano da vicino Re Carlo III d’Inghilterra e la principessa Kate Middleton, entrambi malati di tumore. E adesso dall’Inghilterra è arrivata una notizia che sta provocando reazioni di commozione nei sudditi inglesi e in chi è appassionato delle vicende della famiglia reale.

Una decisione storica è stata presa poco fa da Re Carlo d’Inghilterra, che, seppure malato di tumore alla prostata, continua a svolgere tutte le attività che riguardano la sua corona. Oneri e onori. In questo caso si tratta di un gesto che solo il sovrano poteva compiere infatti. E a beneficiarne è proprio la principessa Kate, che da qualche mese ha iniziato un ciclo di chemioterapia per un tumore di cui non è stata resa pubblica la tipologia.

Decisione storica a Buckingham Palace. La mossa di Re Carlo III e le reazioni

La decisione di Re Carlo III D’Inghilterra è destinata a restare nei libri di storia. Qualcuno dirà che si sta esagerando. Per capire bene di cosa stiamo parlando, bisogna precisare che questo gesto prima di oggi non era stati mai compiuto verso un membro della famiglia reale. Quindi si capisce che è qualcosa del tutto eccezionale.

È notizia di poco fa riportata dal Daily Mail che Re Carlo II d’Inghilterra ha conferito alla principessa Kate Middleton il titolo di titolo di Royal Companion of the Order of the Companions of Honour. Si tratta di una onorificenza che prima era stata assegnata ad altri 65 personaggi. Il titolo infatti è stato istituito da un altro sovrano d’Inghilterra, Re Giorgio V, nel lontano 1917. Tra gli altri è stato assegnato a figure del calibro di Paul McCartney, Maggie Smith, JK Rowling, Judi Dench, Ian McKellen e il compositore Andrew Lloyd-Webber (Cats, Jesus Christ Superstar, Evita).

A chi viene assegnato quindi questo titolo così prestigioso? Si tratta di un encomio pubblico per personalità che si sono distinte per meriti eccezionali nel campo delle arti, delle scienze, della medicina e del servizio pubblico. Per Kate ci sono in realtà due motivazioni: la prima è un ringraziamento personale del Re alla moglie di WIllian per il suo fedele servizio alla Corona da quando si è unita in matrimonio con il figlio.

Il secondo motivo invece è un riconoscimento per le doti da fotografa della principessa. Sembra una battuta visto il clamore dello scatto mal ritoccato da Kate quando circolavano le tesi più fantasiose sulla sua assenza dalla cena pubblica, ma al di là di quell’episodio, Kate è una grande appassionata di fotografia. Una forma di arte che promuove con vari progetti e iniziative.