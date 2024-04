Kate Middleton ha pubblicato nelle scorse ore una nuova foto del figlio Louis. C’è stata subito una precisazione sul fatto che l’immagine non fosse stata modificata, come quella che fece scalpore di lei coi figli prima che annunciasse la notizia del tumore. Ma gli attenti utenti hanno notato un particolare e poi hanno sottolineato un aspetto a dir poco importante.

Spesso e volentieri Kate Middleton è finita al centro di voci e polemiche e ora che ha mostrato la nuova foto del figlio Louis per il sesto compleanno del piccolo, in tanti hanno commentato questa istantanea. E ci sono stati due dettagli che hanno sorpreso non poco tutti i sudditi, ma anche le persone da tutto il mondo che hanno visionato questa immagine.

Leggi anche: Kate Middleton, è dai gesti di William che si scopre qualcosa: “Abbiamo capito come sta”





Kate Middleton pubblica una nuova foto del figlio Louis: cosa si è scoperto

Dunque, Kate Middleton ha voluto fare personalmente la dedica di compleanno, mostrando questa nuova foto del figlio, il principino Louis, che ha fatto sognare tutti. Queste le parole della principessa del Galles: “Buon sesto compleanno principe Louis! Grazie a tutti per gli auguri ricevuti oggi. La principessa del Galles”. Ma vediamo cosa è stato notato.

In questa immagine Louis è molto sorridente, è sdraiato e indossa una camicia a scacchi con pantaloncini di colore blu. Innanzitutto è stato scritto da alcuni utenti che c’è un dentino che manca, cosa che succede a tutti i bimbi a 6 anni. Ma soprattutto l’immagine è giunta in ritardo rispetto al solito, ma questo dovrebbe essere stato provocato dalle varie vicissitudini accadute nella famiglia reale.

E, come detto ad inizio articolo, la famiglia reale ha subito detto che la foto non fosse assolutamente modificata, bensì autentica al 100%, per evitare che scoppiassero nuove polemiche.