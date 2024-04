“Come sta Kate”, il messaggio ‘segreto’ di William sulle condizioni di salute della moglie. È l’uomo che, dopo un periodo di inattività per seguire e supportare la Middleton, decide di rifarsi vedere in pubblico e lanciare così degli indizi sulle reali condizioni della principessa del Galles. La donna infatti, qualche settimana fa, ha annunciato di avere un tumore e di essersi sottoposta a chemioterapia. Kate ha fatto sapere che “dopo l’operazione i test hanno rilevato la presenza di un cancro” e che era nelle prime fasi del trattamento.

Da quel momento, da quel terribile video che ha sconvolto mezzo mondo, la principessa e la sua famiglia si sono stretti in un silenzio assordante. Solo in questi ultimi giorni il marito, erede al trono della corona inglese, ha deciso di farsi rivedere e parlare di nuovo della condizione che ha attanagliato la moglie e di conseguenza tutta la famiglia reale.





“Come sta Kate”, il messaggio ‘segreto’ di William

Tantissimi, soprattutto gli esperti di corona inglese, hanno rivelato che proprio William potrebbe aver lanciato dei messaggi nascosti durante la sua ultima uscita pubblica. Ma cosa ha detto riguardo Kate Middleton? Niente di trasparente, ma secondo i tabloid inglesi che guardano davvero i dettagli di ogni loro mossa, il gesto pubblico dell’erede al trono era un chiaro messaggio riguardo Kate.

Per prima cosa l’uomo è stato visto alla partita di calcio dell’Aston Villa dello scorso 11 aprile insieme al figlio George. Già qui avrebbe fatto intendere qualcosa sulla moglie. La stessa cosa anche durante la sua visita ad alcuni enti benefici a Sunbury-on-Thames e ad un funerale alla Cattedrale di Hereford. Secondo gli esperti di gossip inglesi, il messaggio nascosto sarebbe quello che tutto procede bene.

Ovvero, fino a che William si farà vedere sorridente a questo tipo di eventi mondani, significa che Kate non è in pericolo di vita e le cure procedono bene. O addirittura, secondo alcuni altri, le condizioni della principessa potrebbero anche essere in miglioramento. Non ci resta che attendere e sperare che le cose siano davvero così per Kate Middleton.

