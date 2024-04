A quanto ammonta il patrimonio del principe Harry e della moglie Meghan Markle? E quello del principe William e della moglie Kate Middleton? Curiosi? Beh, ora le cifre – pazzesche – sono state rivelate. Tutto ciò che ruota attorno alla famiglia reale continua a solleticare la curiosità di tanti. E per una volta non si parla dei problemi di salute che riguardano Re Carlo III e Kate.

Ah, si è saputo anche il patrimonio del sovrano e della consorte Camilla che ovviamente resta quello più alto. Per quanto riguarda Harry e Meghan i due non ricevono più sostegni dalla Corona, ma comunque possono certo lamentarsi. Anche solo la loro dimora in California, la villa di Montecito, ha un valore di circa 13 milioni di euro. Invece la loro vecchia abitazione nel Regno Unito, il Frogmore Cottage (lasciato nel 2023), era stato ristrutturato con ben 2,4 milioni di sterline.

Il patrimonio di Harry e Meghan, che distanza con gli altri reali

Il patrimonio del principe Harry e della moglie Meghan Markle ammonta a 48 milioni di sterline secondo quanto rivelato dai giornali britannici. Le principali entrate sono quelle del contratto con Netflix (100 milioni di dollari per cinque anni, ndr) e poi il libro “Spare” per lui e un contratto importante con la Lemonade Media per i podcast di lei.

Cifre pazzesche per i comuni mortali, ma non per i reali. E infatti è niente rispetto a ciò di cui dispongono il principe William e sua moglie Kate Middleton. Il primogenito di Carlo e Diana ha un patrimonio di 949 milioni di sterline. Alcune delle entrate: il campo da cricket Oval a Londra e il Ducato di Cornovaglia che ha ereditato quando suo padre è diventato Re.

Sua moglie Kate Middleton ha invece a disposizione circa 7,9 milioni di sterline. Il totale con William arriva a 1 miliardo e 150 milioni di sterline. In vetta a questa speciale classifica c’è ovviamente Re Carlo con 1,8 miliardi di sterline, che equivalgono a oltre 2 miliardi di euro. Al suo fianco la regina Camilla pare avere un patrimonio simile a quello di Kate Middleton.

