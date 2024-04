Il principe Harry infuriato con il padre, il Re Carlo III d’Inghilterra. Ancora indiscrezioni di fuoco sui complicati rapporti tra i membri della famiglia reale. Come se non bastassero i problemi di salute che attanagliano sia il sovrano che la principessa Kate Middleton moglie di William, praticamente un giorno sì e l’altro pure vengono fuori pettegolezzi, voci e spifferi per nulla rassicuranti.

Sulla frattura che si è creata ormai da anni tra il principe Harry, la moglie Meghan Markle e il resto della Royal Family si è scritto tanto. I duchi del Sussex non hanno mai risparmiato frecciate e attacchi agli altri componenti della famiglia. Adesso si viene a scoprire un retroscena che riguarda il periodo in cui il principe ha annunciato a Carlo e William che avrebbe sposato Meghan.

Il principe Harry si apprestava ad annunciare al papà Re Carlo che si era fidanzato con Megha Markle e che presto si sarebbero sposati. Solo che il fratello William lo aveva preceduto. Inoltre lo stesso primogenito erede al trono ha chiesto: “Ma sei sicuro Harold?“. Tuttavia ciò che avrebbe mandato su tutte le furie Harry doveva ancora arrivare.

Re Carlo, infatti, preoccupato dalla responsabilità finanziaria nei confronti di Camilla, William, Catherine e dei loro figli in futuro, si è esposto con il figlio minore. A Harry, infatti, secondo quanto sostenuto da Robert Jobson in “Our King”, il sovrano avrebbe detto che “non poteva permettersi di pagare per Meghan in futuro“.

Una frase che ha letteralmente fatto infuriare il principe Harry che già stava soffrendo per una serie di critiche e incomprensioni in un clima di crescente tensione e sfiducia in famiglia. Il principe già riteneva che suo fratello William disapprovasse Meghan (fin da quando erano fidanzati). Egli percepiva che dall’esterno la loro relazione era vista come un “rapporto vorticoso“.

