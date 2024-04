Qualche giorno dopo l’annuncio del cancro di Kate, Harry e Meghan non sarebbero rimasti in silenzio: “Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla famiglia, e speriamo che possano farlo in privato e in pace”, avrebbero detto. Un segnale di distensione secondo alcuni, immediatamente spento da quello che l’esperto di cose reali Tom Quinn ha rivelato al Mirror. Rivelazioni che arrivano a pochissimo dalle parole dello zio Kate Middleton sulle condizioni di salute della nipote.

Gary Goldsmith, lo zio della principessa, che è fratello della mamma Carole Middleton ha detto: “Mi sono messo in contatto con mia sorella Carole per assicurarmi che mia nipote stia bene. Penso che Kate abbia gestito la situazione in modo eccellente, ha fatto tutto nella maniera migliore ed è stata onesta e trasparente. Sembra che si stia riprendendo, è difficile immaginare che non siano stati colpiti dai tanti commenti e dalle teorie cospirative”.





Meghan Markle e Harry hanno rifiutato l’invito del principe William

Cospirazioni che quando si parla di Harry e Meghan e dei loro rapporti con la casa reale lasciano spazio ai fatti. Neppure la malattia di Kate sembra sancire un riavvicinamento. “William e Kate hanno chiesto a Meghan e Harry di portare i bambini e di fare pace, ma senza esito: non c’è possibilità per ora che Meghan porti i bambini nel Regno Unito“, ha raccontato Quinn.

Sempre l’esperto aveva detto nei giorni scorsi:“I due fratelli al momento non hanno alcuna intenzione di fare pace o di lasciarsi il passato alle spalle, né di vedersi a maggio quando è previsto che Harry torni nel Regno Unito. William è ancora ferito da tutto ciò che Harry ha detto in passato. Ha risposto al messaggio, ma la risposta è stata studiata dal palazzo e non è certo la risposta informale che ti aspetteresti da un fratello all’altro. È più simile al tipo di comunicazione che otterresti tra due diplomatici un po’ diffidenti”.

Intanto William non lascia la moglie per un attimo. Secondo una fonte reale, il principe William è “estremamente orgoglioso di sua moglie per il coraggio e la forza che ha dimostrato non solo questa settimana, ma dopo l’intervento chirurgico di gennaio”. William “ora più che mai è concentrato nel garantire a sua moglie la privacy di cui ha bisogno per riprendersi completamente e che i suoi figli siano protetti dal comprensibile interesse per le notizie che sono state condivise”.