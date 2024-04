È una femminuccia: il fiocco è rosa per il volto della tv e la moglie che qualche mese fa avevano annunciato la dolce attesa. La prima per entrambi. Il gender reveal, si chiama così l’evento per rendere pubblico il sesso del nascituro, è stato filmato e pubblicato su Instagram come si usa adesso. Ma a differenza di quelli che si vedono spesso nel mondo vip, sfarzosi, con tanti invitati e curatissimi in ogni dettaglio, il loro è stato piuttosto intimo, casalingo.

I due futuri genitori, tagliando una piccola torta, hanno scoperto di aspettare una bambina. All’interno la tortina ha rivelato una crema rosa e quando hanno visto il colore si sono abbracciati e scambiati un tenero bacio, con lei commossa fino alle lacrime. Poi la didascalia. “Quante volte a chiederci se l’amore più grande della nostra vita sarebbe stato un lui o una lei, fantasticando ed aspettando con trepidazione di scoprirlo per sognarti ed immaginarti più concretamente nell’attesa”.

Sarà un fiocco rosa: la coppia vip aspetta una bambina

“Abbiamo deciso di scoprirlo nella nostra casa, solo noi due (e Paco) emozionatissimi e in attesa davanti alla torta più importante della nostra vita che cela la scoperta più dolce… sarai l’amore più grande della nostra vita piccola nostra. Mamma e papà non vedono l’ora di conoscerti e stringerti forte”, ha scritto ancora Damiano Carrara.

Proprio così, il pasticcere e il giudice di Bake Off più amato d’Italia e la moglie Chiara Maggenti sono in attesa di una bambina. I like e i commenti al video che rivela il sesso sono infiniti e in generale tutti hanno apprezzato la semplicità dell’annuncio: “Auguri ragazzi! Sarà bellissima e dolce come voi!”, “Che meraviglia!! Finalmente un “gender reveal” fatto come si deve! Bravi!!”.

Damiano Carrara aveva rivelato l’arrivo del primo figlio, anzi figlia ora che si conosce il sesso in diretta ad Antonella Clerici nella puntata di martedì 20 febbraio di È sempre mezzogiorno: “Devo dirti una cosa bellissima e mi viene già da piangere: Chiara aspetta un bimbo o una bimba e quindi saremo in tre. Divento papà!”.