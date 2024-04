Il matrimonio a giugno prossimo: la conduttrice tv ed ex Miss Italia sposa il compagno storico. Dopo 20 anni d’amore e 25 di differenza, dirà sì al fidanzato, noto uomo d’affari. Non è facile ‘beccarli’ insieme ma il settimanale “Chi” ha paparazzato la coppia a spasso per Milano e i due, sempre riservatissimi, si sono lasciati andare a un tenero bacio per strada. Secondo le indiscrezioni, o meglio le pubblicazioni, la data delle nozze è stata fissata, la coppia si scambierà le promesse a Roma il 22 giugno.

Lei 39 anni, lui 64, il colpo di fulmine è scattato nel lontano 2004. Lei aveva vinto il titolo di Miss Italia tre anni prima, lui aveva già alle spalle un matrimonio finito e un figlio, Giulio. Ci hanno messo 20 anni prima di decidersi, ma ora pare che il 22 giugno si diranno sì a Roma, come confermano le pubblicazioni sull’Albo Pretorio del Comune del capoluogo lombardo, città dove la coppia vive da diversi anni.

La conduttrice si sposa: a giugno le nozze con il fidanzato storico

Daniela Ferolla e Vincenzo Novari presto, anzi prestissimo, sposi. Lui è un influente manager con un passato in aziende di prestigio e che ha ricoperto la carica di amministratore delegato per la Fondazione olimpica Milano-Cortina 2026 fino ad agosto 2022. Originario di Genova, ha un figlio, Giulio, con cui condivide il tifo per il Milan.

Lei, Daniela Ferolla, ha bisogno di poche presentazioni per il pubblico televisivo. Dopo il titolo di reginetta, nel 2005 debutta nel mondo dello spettacolo come conduttrice televisiva in un programma per ragazzi. Recita in alcune serie tv e lavora come inviata per diversi programmi fino a diventare padrona di casa del mattino di Rai1.

Si sposeranno a Roma ma vivono a Milano, città che lei ha sempre amato oltre che quella che le ha dato i natali: “Una città piena di bei quartieri con caratteristiche precise, palazzi d’epoca che non si dimenticano, negozi unici e originali. E poi i milanesi che trasmettono quel senso di rispetto per il luogo dove vivono, per l’ordine, la pulizia, la voglia di creare il bello. Soprattutto negli ultimi anni, con la nascita di tante nuove zone con grattacieli e strade che prima non c’erano”.