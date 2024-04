Fedez pizzicato con la più bella del paese. Proprio così, le indiscrezioni fioccano in queste ultime ore riguardo Fedez e una donna, bellissima, che sarebbe stata al suo fianco. Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire quanto queste notizie di gossip selvaggio e non confermate dalla parti possano essere veritiere. Federico e i figli, in questi ultimi giorni, sono volati oltre oceano insieme al padre del rapper.

>> “Chiara e i miei figli…”. E Fedez scoppia in lacrime: retroscena sulla sua prossima apparizione

Come prova ci sarebbe una foto molto simile, postata più o meno negli stessi istanti e poi rimossa dall’account social della donna. Il capitolo Chiara Ferragni quindi, oramai, sembra solo un recente ricordo e niente più. Ma di chi parliamo e chi sarebbe questa donna meravigliosa definita “la più bella del paese”?. Si chiama Nini Gogichaishvili ed è stata premiata come Miss Georgia nel 2018. Ma cosa è successo e perché sono tutti impazziti riguardo questo misterioso ipotetico incontro?





Fedez pizzicato con la più bella del paese

Secondo il portale VeryInutilPeople i due sarebbero stati alla stessa mostra e avrebbero postato le stesse foto nelle stories di Instagram. Si tratta di uno scatto relativo ad un quadro di una mostra di Los Angeles al quale sono andati sia il rapper che la modella. Lo dobbiamo dire anche se ci sembra ovvio: postare la stessa foto di una mostra artistica così come di un monumento o di una partita di calcio, non dimostra assolutamente nulla.

Chiaramente non è dimostrabile neanche il contrario ed è qui che si insinuano i gossipari. C’è poi il mistero dello scatto cancellato della donna: sembra infatti che Nini Gogichaishvili abbia eliminato la storia poco dopo Fedez. E ora sui social c’è di tutto: chi racconta di averla vista per tempo questa famosa storia, chi addirittura ha fatto degli screen e c’è anche chi è sicuro che i due siano andati alla mostra in giorni diversi (Fedez sabato, Nini domenica).

Ma nel frattempo è venuto fuori un altro mistero. Eppure la donna ha eliminato questa foto dalla sua bacheca del social. Al posto di quello scatto poi, VeryInutilPeople, ha fatto notare che un nuovo post è stato commentato da alcune amiche della modella. E proprio loro beh, seguono Fedez su Instagram… Anche questa la possiamo considerare una ‘prova’? Staremo a vedere.

Leggi anche: “Quando e perché tornano insieme”. Chiara Ferragni e Fedez: “Prima devono fare altro”