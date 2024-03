“Quando e perché tornano insieme”. Chiara Ferragni e Fedez: “Prima devono fare altro”

“Posso dirvi con certezza quello che succederà tra Fedez e Chiara Ferragni”. In un intervista al podcast Gurulandia, il re dei paparazzi Fabrizio Corona ha fatto rivelazioni esclusive sulla crisi matrimoniale dei Ferragnez e sul futuro che si prospetta per la coppia. L’analisi di Corona, sempre ben informato sul fronte del gossip, offre nuovi spunti rispetto a quanto si sapeva finora.

Al momento Chiara e Fedez stanno trascorrendo le vacanze di Pasqua in maniera separata. L’imprenditrice digitale è volata a Dubai insieme ai due figli avuti con il rapper durante il loro matrimonio, Leone e Vittoria. Lui invece è rimasto a Milano, impegnato nel trasloco dal super attico di City life in cui viveva con Chiara e dove si trovavano ancora le sue cose dopo aver rotto con la moglie, e il nuovo appartamento in piazza Castello.

“Fedez e Chiara Ferragni possono tornare insieme, ma a queste condizioni…”

Intanto sempre Fedez ha partecipato alla registrazione della puntata di Belve. Intervistato da Francesca Fagnani, il rapper ha risposto a tutte le domande, comprese quelle sul suo matrimonio con Chiara. Secondo le anticipazioni Fedez ha finito in lacrime, sopraffatto dalla commozione. Ci sono quindi possibili margini per una riconciliazione?

A questa domanda ha risposto Corona: “Oggi non è che si sono lasciati per modo di dire, è una cosa netta, si sono proprio lasciati. Se si rimetteranno insieme? Non ora, non nei prossimi sei mesi. Potrebbe succedere tra un anno. Se il sentimento era forte tra un anno tornano insieme”. Corona spiega le condizioni: “Se entrambi riescono a trovare delle soddisfazioni lavorative. Lei deve recuperare i danni di immagine e lui a trovare una strada sua che lo riporti ad essere felice con la moglie. La situazione ad oggi è grave e sono arrivati agli avvocati”.

Secondo Corona, Fedez si sta muovendo bene: “Lui sta facendo scelte giuste, come quella di andare a Belve. Ricordiamoci che ha fatto grandi cose Fedez, è stato il primo rapper giovanissimo di successo. Diamogli il merito. Inoltre ha aperto un grande mercato a. Chiara, gli vanno riconosciute queste cose evidenti. Ora però si giocherà tantissimo da Francesca Fagnani”.

Poi il re dei paparazzi lancia un messaggio a Ferragni. “Io lo so che tu mi odi, perché sono il prototipo dell’essere che tu schifi, ma se mi incontri cambi idea. Sono caduto tante volte, ho sempre ricostruito tutto e c’ho fatto soldi. Ti devi prendere un periodo di pausa e poi torni. Sparisci per un mese, prendi un foglio, segni gli obiettivi, studia, pianifica e poi torni tra un mese”.