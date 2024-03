Fedez e la crisi con Chiara Ferragni, cosa è successo durante l’intervista a “Belve“. C’è grande attesa di scoprire cosa abbia raccontato il rapper a Francesca Fagnani sulla rottura con la moglie. Ormai da settimane si è saputo che i due non stanno più insieme. Prima i contrasti dopo Sanremo 2023, poi il pandoro-gate e gli altri guai giudiziari dell’influencer, infine la decisione di Fedez di lasciare la casa in cui viveva con Chiara.

Il cantante è andato a vivere da solo. Nei giorni scorsi si è regalato una Ferrari Roma, la prima di questo tipo in Italia, un’autentica rarità e un vero gioiello. Certo non basterà questo a consolarlo in un momento familiare così complicato. Proprio in queste ore si è scoperto che l’intervista a Francesca Fagnani è stata registrata e iniziano a trapelare le prime indiscrezioni.

Fedez crolla in lacrime davanti alla Fagnani: cosa ha detto

Inizialmente era uscita l’indiscrezione che Chiara Ferragni avesse diffidato Fedez dal parlare del loro matrimonio nell’intervista, ma l’imprenditrice digitale ha smentito la notizia. Ovviamente è stato inevitabile per l’artista parlare anche del rapporto con la moglie. Adesso Adnkronos ha rivelato: “Fedez in lacrime durante la registrazione della puntata di Belve”.

“A quanto apprende l’Adnkronos – leggiamo – il rapper si sarebbe commosso fino alle lacrime durante l’intervista con Francesca Fagnani, registrata ieri negli studi del centro Rai Nomentano intitolato a Fabrizio Frizzi. Fedez avrebbe parlato della crisi della relazione con la moglie e dell’amore per i figli Leo e Vittoria“.

“Il rapper avrebbe spiegato che proteggerli è la sua priorità di questa fase e che la decisione di non mostrarne più il volto sui social sarebbe stata concordata con la moglie”. Nei giorni scorsi si era parlato anche di un presunto flirt tra Fedez e Paola Di Benedetto, quest’ultima ha smentito e il rapper indirettamente ha detto la sua verità sull’argomento: “Il rapper avrebbe inoltre smentito ogni illazione su suoi presunti flirt e tradimenti“. La puntata di Belve con l’intervista di Fedez andrà in onda martedì 9 aprile.

