“L’ha tradita proprio con lei!”. Chiara Ferragni e Fedez, la rivelazione choc. Il gesto delle sorella dell’imprenditrice parla chiaro. Ma andiamo con ordine, sembra che dentro la separazione choc di Federico Lucia e la Ferragni ci sia un tradimento. O almeno è quello che ipotizzano tanti esperti del gossip e del quale non c’è un riscontro, almeno per ora. Quindi tutto quello che vi stiamo per dire è da prendere con le molle e i condizionali sono d’obbligo.

A fare un po’ di luce, anzi di ombre, sulla faccenda dei Ferragnez è Alessandro Rosica, colui che per primo aveva parlato del flirt tra Stefano Di Martino e Alessia Marcuzzi, confermato da Belen. L’investigatore social fa un’ipotesi azzardata quanto però interessante. Secondo lo stesso alla base della separazione di sarebbe una vip italiana, con la quale Fedez avrebbe tradito Chiara. Rosica scrive: “Tra le tante accuse della famiglia Ferragni ci sarebbe una clamorosa presunta scappatella di mesi e mesi tra Fedez e Paola di Benedetto.





“L’ha tradita con lei!”. Chiara Ferragni e Fedez la rivelazione

Infatti tutti hanno appena litigato con lei”. L’uomo come prova riporta alcuni “amici di Chiara con la bocca troppo grande”. Ma analizziamo la cosa. Da quello he si dice sembra che Chiara Ferragni e le sue sorelle abbiano poi “bannato” Paola Di Benedetto dai propri profili Instagram. Anche il giornalista Gabriele Parpiglia durante l’ultima puntata di “Password” su RTL 102.5, ha fatto notare qualcosa.

Ovvero che prima Chiara Ferragni e poi le sorelle, Valentina e Francesca, hanno smesso di seguire la bella vip. Non è finita, perché alcuni hanno poi fatto notare che anche Fedez ha lasciato andare sui social l’ex gieffina. Paola dal canto suo, continua a seguire tutti i profili delle Ferragni e quello di Fedez.

ma in che senso paola di benedetto e fedez ???? pic.twitter.com/047UMdNjlf — arianna va in campagna 👩🏼‍🌾 (@Ariannaconlav) March 21, 2024

#Fedez e #ChiaraFerragni dopo la festa di compleanno di Leone, escono assieme, ma si ignorano totalmente…lui ironizza con i paparazzi che hanno immortalato la scena . Dite quello che volete, ma a me dispiace vederli così…soprattutto per i bimbi 🥲 pic.twitter.com/iaAk0NksFr — occhioallapenna (@simonabastiani) March 23, 2024

Eppure Chiara Ferragni e Paola Di Benedetto sembravano amiche: le due si erano fatte fotografare assieme durante una cena con i due ex (Fedez e Rkomi, Ndr) che all’epoca erano entrambi giudici di X Factor. Adesso l’allontanamento dai social di tutte le Ferragni e anche da Fedez. Qui gatta ci cova, direbbe qualcuno. Non ci resta che attendere e capire cosa è successo.

