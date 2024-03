Chiara Ferragni e Fedez, nuovo capitolo nella storia della loro crisi. Ormai da settimane non si fa che parlare della fine della relazione tra l’influencer e il rapper. Dopo diversi scontri, a partire addirittura da Sanremo 2023, alla fine i due hanno deciso di separarsi. Anzi sarebbe stato il cantante a scegliere di lasciare la moglie tornando ad abitare nel suo vecchio appartamento.

Una delle ultime notizie riportava un nuovo incontro tra i due e subito i fan hanno sperato che la rottura potesse essere superata. In realtà le cose tra i due non vanno affatto bene e in mezzo, come spesso accade in questi casi, ci vanno i figli Leone (6 anni) e Vittoria (3). L’ultimo episodio è emblematico. Nel giro di pochi giorni i due hanno festeggiato i compleanni dei figli, ma tra loro è sceso il gelo. E spunta fuori anche un video…

Chiara Ferragni e Fedez, gelo e nuova lite: cosa è successo

Proprio al termine della festa per Leone i paparazzi hanno immortalato un momento che racconta molto dell’attuale situazione tra Chiara Ferragni e Fedez. Nel video vediamo l’influencer uscire di fretta con in braccio Vittoria e al suo fianco il primogenito. Chiara si avvia rapidamente verso la macchina allontanandosi da Fedez che così non può salutare i figli.

Lo stesso Fedez sembra piuttosto stupito del comportamento di Chiara e di fronte alle telecamere e ai fotografi prima dice: “Non ora…”. Poi fa: “Eh, questa poi è bella, questa è importante“. E sembra proprio che l’artista si riferisca al fatto che la moglie se ne sia andata così velocemente.

#Fedez e #ChiaraFerragni dopo la festa di compleanno di Leone, escono assieme, ma si ignorano totalmente…lui ironizza con i paparazzi che hanno immortalato la scena . Dite quello che volete, ma a me dispiace vederli così…soprattutto per i bimbi 🥲 pic.twitter.com/iaAk0NksFr — occhioallapenna (@simonabastiani) March 23, 2024

Naturalmente l’episodio sta facendo discutere i fan e c’è chi dice: “#Fedez e #ChiaraFerragni dopo la festa di compleanno di Leone, escono assieme, ma si ignorano totalmente… lui ironizza con i paparazzi che hanno immortalato la scena. Dite quello che volete, ma a me dispiace vederli così… soprattutto per i bimbi”. Insomma chi sperava in un clamoroso ritorno di fiamma dovrà probabilmente ricredersi.

