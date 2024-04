Uomini e Donne, gli spoiler delle prossime registrazioni raccontano che la produzione metterà Ida Platano davanti a una scelta: e le dama, stavolta, non si farà pregare. Nelle ultime settimane si è parlato molto del suo percorso all’interno del programma. Da una parte Pierpaolo, dall’altra Mario: in mezzo tante segnalazioni pesanti. Alessandro Rosica aveva rivelato di come Mario fosse stato avvistato in compagnia di altre donne: “Lui è talmente innamorato che qualche settimana fa è uscito con tante ragazze e le ha contattate su Instagram”.

E segnalazioni erano arrivate anche su Pierpaolo. Tra le storie che il blogger Lorenzo Pugnaloni aveva postato su Instagram il 17 aprile ce n’era una che riguardava proprio lui: il regalo fatto a Ida per il compleanno era sponsorizzato. “Le nostre box (scrive il negozio di fiori) sono arrivate a Uomini e donne grazie a Pierpaolo che si è fidato dei nostri consigli per stupire la sua bella Ida”. Abbastanza per scatenare il pubblico: “è la prova che cercavamo, Pierpaolo è lì solo per le telecamere: fuori anche lui”.





Uomini e Donne, Ida Platano sceglie se restare o abbandonare

Le anticipazioni rivelano che Ida, davanti a questi eventi, lascerà lo studio per poi tornare. A quel punto, però, la produzione chiederà ufficialmente se ha intenzione di continuare il trono oppure abbandonarlo. E sembra che Ida non abbia avuto dubbi in proposito: continuerà. Una prima scelta ufficiale in attesa della seconda, che secondo il pubblico cadrà su Mario.

Mario che nei giorni scorsi si era dichiarato a Ida Platano. Le sue parole però non avevano convinto nessuno, né in studio né fuori. Particolarmente caustica era stata Tina Cipollari: “Non puoi credere ad uno che è scappato dallo studio e poi rientra e, ridendo sotto i baffi, ha detto mi sono innamorato di te giocandosi questa frase ad effetto. Ida ti prego, non sa cosa inventarsi”.

Parole riprese anche da Gianni Sperti: “La frase è eccessiva visto quello che c’è tra di voi”. Una strigliata Mario di Uomini e Donne se l’è beccata anche da Gemma Galgani e Barbara De Santi. Pierpaolo invece ha ironizzato: “Maria, guardandoti negli occhi, ti dico che sono innamorato di te”.