“Ti ho visto, stavi guardando mia moglie”. Di nuovo scintille nella puntata di ieri tra i prof della scuola di Amici. Nel Serale gli insegnati sono divisi in tre squadre: una è composta da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, un’altra da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, la terza infine da Raimondo Todaro e Anna Pettinelli. Le discussioni che nascono tra di loro sono una delle caratteristiche del programma di Maria De Filippi.

In questa edizione del talent show, i telespettatori di Canale 5 hanno visto i coach fronteggiarsi anche per questioni di natura personale oltre che per difendere gli allievi della propria squadra. Un confronto che nell’ultima puntata ha raggiunto il suo apice nel momento del guanto d’oro, la sfida che vede contrapposti gli insegnanti.

Lo sguardo di Rudy Zerbi su Francesca Tocca, riesplode la gelosia di Raimondo Todaro

Tra i professori spicca sicuramente Raimondo Todaro, insegnante di danza nella specialità Latino. Come tutti sanno, tra i ballerini professionisti c’è anche la moglie di Todaro, la bellissima Francesca Tocca. Raimondo è molto geloso della moglie. E non ha potuto nasconderlo quando in passato lei si è dovuta esibire in una performance un po’ più passionale accompagnando due cantanti in gara, Mida e Holden. “Ci vediamo fuori”, aveva esclamato Raimondo verso uno dei due.

La gelosia di Raimondo Todaro è riapparsa ieri sera. Nel mirino di Todaro stavolta pero c’era uno dei suoi colleghi, un altro professore a cui sicuramente non manca il carattere: Rudy Zerbi. I due hanno avuto un confronto diretto al momento dell’ingresso del guanto d’oro che simboleggia l’inizio della sfida tra professori.

A portare il guanto in scena è stata Francesca Tocca. Un ingresso particolarmente gradito da Rudy Zerbi, che ha con gli occhi ha seguito ogni passo della ballerina. La cosa non è sfuggita a Todaro: “Rudy fa finta di guardare il guanto, in realtà sta guardando solo Francesca”. Anche Maria de Filippi in realtà ha avuto la stessa impressione di Todaro. “Non lo escludo“, ha detto la presentatrice. Mentre Zerbi commentava: “Sempre più grande Maria, tre centimetri di più”, riferendosi alle dimensioni del guanto d’oro. Una frase in cui un utente dei social ci ha letto quasi una battuta maliziosa. Il caos poi è rientrato, ma non è da escludere a propri che torni a riaccendersi nelle prossime puntate.