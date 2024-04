“Ci vediamo fuori”: in studio esplode la gelosia del professore, e due allievi della scuola di talenti di Maria De Filippi finiscono nei guai. Ieri il Serale di Amici ha regalato ai telespettatori moltissime esibizioni. Uno spettacolo ad altissimo livello come rimarcato anche dai tre giudici – il cantante Michele Bravi, il paroliere Cristiano Malgioglio e il ballerino Giuseppe Giofrè – più volte in difficoltà su chi dare il proprio voto. Tra una esibizione e un’altra abbiamo assistito anche qualcosa di veramente insolito: un confronto “sul personale” tra un docente e due dei ragazzi in gara. La cosa ha spiazzato tutti.

Nessuno si aspettava quello che è successo ieri al Serale di Amici 23. La vicenda ha visto coinvolti il professore di danza Raimondo Todaro e due allievi della disciplina canto: Holden e Mida. Al centro della discussione però non ci sono questioni tecniche o legate alla didattica. E’ questo l’aspetto fuori dall’ordinario che ha scatenato subito una serie di reazioni sui social.

Amici23, esplode la gelosia di Raimondo Todaro. Nei guai due allievi di canto

Esplode la gelosia del prof Raimondo Todaro ad Amici23. Come tutti sanno all’interno del corpo di ballo di Amici23 c’è anche la ballerina Francesca Tocca, moglie di Raimondo Todaro. Tocca oltre ad essere una validissima ballerina e anche una donna di una bellezza unica e sensuale. Fascino che in questa edizione ha conquistato due allievi della scuola di Maria De Filippi: Mida e Holden, appunto.

Ieri i due si sono esibiti in un guanto di sfida che prevedeva una certa interazione tra il cantante e una ballerina, proprio Francesca Tocca. Una coreografia abbastanza hot e sensuale, sulle note del brano “Mediterranea” di Irama.

“Prima o poi ti becco”, ha esclamato Todaro verso Mida dopo che il cantante si era esibito con la moglie. Secondo Todaro evidentemente Mida era troppo coinvolto. Molti telespettatori non ci hanno visto nulla di male visto che performance prevedeva proprio che tra cantante e ballerina ci fosse un certo feeling. Fatto sta che Raimondo Todaro non ha gradito molto e con una battuta lo ha fatto presente.

holden che dice “occhio” a todaro prima di ballare con la tocca IL PIÙ DIVERTENTE #amici23 #holden pic.twitter.com/wQfDkxLvcT — 𝒩𝒾𝒸𝑜𝓁𝑒 🌙 (@trovarsi) April 13, 2024

La scena si è ripetuta più o meno simile quando si è esibito Holden. All’inizio dell’esibizione il cantante ha guardato il professore di danza e portandosi il dito verso il volto gli ha fatto un gesto come a dire: “Occhio”. Quasi una sfida. Poi Holden ha cambiato una parte del testo della canzone per fare una dedica alla sua ballerina. Todaro ha incassato con tono un po’ infastidito: “Francesca non ti merito più”.

Tanti commenti sui social: “Se in questi giorni vedremo Mida e Holden ancora meno del solito è perché todaro li ha croccati di mazzate dopo queste esibizioni”. Vedremo se davvero nei prossimi giorni ci saranno conseguenze sul lato disciplinare.