“Si deve vergognare!”. Amici 23, rivolta contro Michele Bravi: dopo il serale il pubblico lo vuole fuori

Amici 23, il pubblico è furioso con Michele Bravi dopo la puntata andato in onda ieri, 13 aprile. Le polemiche sono destinate ad andare avanti almeno per una settimana, fino al prossimo serale. Nella puntata di ieri non ci sono state eliminazioni, anche se l’esperto di gossip Amedeo Venza rivela un’indiscrezione bomba sul futuro prossimo delle due allieve finite al ballottaggio: Lil Jolie e Sarah. “Ma esce Sarah!!! Fidatevi! Michele ha sempre avuto la preferenza per Lil!”, dice Venza.

“Non cambia nulla e non capisco sta cafonata di farle rimanere altri due giorni haaha”. LA decisione è stata accettata sia da Cristiano Malgioglio che dall’altro giudice (oltre che da Maria De Filippi) eppure la mossa di Michele Bravi è stata vista come una mancanza di rispetto.





Amici 23, critiche a Michele Bravi dopo lo stop alle eliminazioni

“Si deve vergognare”. E ancora: “Ma come quando devono scegliere chi far vincere le manche fanno i nomi di premiare e invece per l’eliminato i voti, molto intelligente ma chi ci crede”. “Complimenti a chi pensa queste trovate nella convinzione che siamo tutte scemi e non capiamo il circo che c’è dietro”. C’è chi arriva addirittura a chiedere che Bravi venga escluso da Amici.

“Non ha il coraggio di prendere una decisione, non può fare il giudice”. Ma c’è anche chi lo difende, almeno in parte, “Michele prende veramente seriamente il ruolo, e va bene, bello, ma resta un programma dove prima o poi tutti escono tranne uno… ha difficoltà ora figurati più avanti”. Cosa succederà si capirà nelle prossime settimane.

Intanto si annuncia una settimana di fuoco per gli allievi. Si capisce dal tono dei commenti quando l’uscita di Sarah sembrava ad un passo: “Vergogna! Non vi meritate un talento come lei visto che si sa che esce lei stasera!!! È sempre stata pazzesca ma adesso si è superata! Spero che qualcuno la noti e le fa fare un disco!”.