“Luis, vuoi sapere una cosa?”. Fedez, la bomba verso l’ex amico fa scalpore. E i social si infiammano. Andiamo con ordine e cerchiamo di capirci qualcosa di questa faccenda a dir poco ingarbugliata. Fedez e Luis Sal erano molto amici, insieme hanno creato un podcast che si chiama Muschio Selvaggio. Poi, per una diversità di vedute autoriali sembra, i due hanno deciso di rompere, lasciando il podcast nel limbo.

Ne deriva una faida legale, alla quale sembra avere la meglio Luis Sal: “Chiama la mamma, chiama l’avvocato”, qualcuno forse lo ricorderà. Fedez a questo punto molla tutto, anche la moglie qualche mese dopo e ora si trova negli Stati Uniti in villeggiatura. Subito dopo l’inizio dell’aspra diatriba legale, Fedez e Mr Marra avevano preso in mano il podcast, per poi lasciarlo, obbligatoriamente, a Luis Sal e il fratello Martin, già co-conduttore del programma prima della faida con Fedez.





Proprio quest’ultimo, dagli Usa, ha voluto quindi lanciare una piccola critica al suo caro amico del cuore. Mentre è Coachella, uno dei festival musicali più importanti del mondo che si svolge a Indio, California, Federico decide di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e manda questo messaggio a dir poco polemico.

Ed ecco che durante una serata del Coachella, Fedez incontra Mike Majlak, uno dei più noti youtuber e podcaster. Posta una foto sui social e scrive: “Mi ha detto che Mr Marra è il podcaster più forte d’Italia. Anche lui dice che Muschio era meglio prima”. La bordata di Fedez arriva quindi così ed è il commento che per primo arriva dal cambio di conduttori del programma.

Secondo Fedez e quindi Mike Majlak, Muschio Selvaggio sarebbe di minor qualità adesso che è stato preso in mano da Luis e il fratello. I due, solo qualche giorno fa hanno pubblicato la prima puntata della nuova stagione. Gli ospiti sono stati Immanuel Castro e Sdrumox. Chissà chi vincerà la sfida di ascolti tra Fedez e Luis.

